Es posible que la mayoría de los lectores al ver este titular no sepan si se trata de una pareja singular de la historia o de unos lugares emblemáticos, cuando la realidad es que se trata del nombre de dos proyectos de centrales eólicas ubicadas en la Comarca de Teruel en las localidades de Cosa, Alpeñes y Rubielos de la Cérida.

No es algo novedoso hablar de centrales eólicas en la provincia dada la extensión que la mancha de proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas va adquiriendo, pues desde el primer proyecto instalado en la Sierra de San Just, se han ido proyectando como si fueran brazos de un gran pulpo que se abren en todas las direcciones, hacia el Este con los proyectos de Majalinos, el Oeste con las sierras de Pancrudo y Mínguez, el sur las sierras del Pobo y el Norte con la mayor masificación en Andorra y su entorno, alargando los brazos hacia la Sierra de Albarracín, Matarraña o Maestrazgo.

La necesidad de hablar de estos dos proyectos es porque si desde distintos colectivos se ha puesto de manifiesto la «laxitud» con la que se están tramitando los proyectos de renovables, así lo manifestaban los nada sospechosos ingenieros de caminos al escribir que no habían visto nunca unos estudios de impacto tan incompletos y con tantos errores; o los geólogos que han puesto de manifiesto la falta de rigor en los movimientos de tierra o en las cimentaciones; o los biólogos que no entienden la poca sensibilidad por el medio y por la protección de especies en peligro de extinción; o los Agentes de Protección de la Naturaleza que los han valorado como poco beneficiosos para el medio, y así se podría seguir con otros colectivos que se han posicionado por la magnitud y la cantidad de proyectos planteados en la provincia, pues estos dos podrían ser un compendio de cosas mal evaluadas y mal planteadas.

Pertusa y Salamaña son dos proyectos presentados como independientes y tramitados por el Gobierno de Aragón al ser inferiores a 50 MW, cada uno, pero que comparten tantas cosas que resulta difícil entender esa independencia, pues tienen la línea, la subestación y la empresa promotora en común, pero no contentos con esto, es la primera vez que se ve en la fase de información pública que un proyecto le cede al otro cuatro aerogeneradores, como si fuera un cambio de cromos. No hablar de fragmentación con estas propuestas es hacer equilibrios sobre las leyes del sector eléctrico. Además, de una fragmentación de libro, es una infracción de manual que cuando se introducen modificaciones sustantivas, y así lo define la resolución, se deben volver a someter a información pública las modificaciones propuestas. Intercambiar cuatro molinos con una potencia de 24 MW debe ser una cuestión menor.

Se reconoce en la Resolución que no hay una evaluación sobre la Red Natura 2000, por no estar ninguno de los aerogeneradores en las delimitaciones de la misma, pero así mismo se apunta la influencia sobre especies protegidas por las directivas de esos espacios cercanos, lo que según la legalidad vigente exigiría un apartado específico para valorar la influencia sobre los espacios de Red Natura. Si alguien tiene interés en ver como esto se aplica sólo tiene que leer la resolución del día 8 de Julio de 2025 y publicado en el BOE el 30 de julio, de los parques eólicos del Matarraña propuestos por Green Capital donde una de las razones para darles una DIA negativa es la influencia sobre especies de la Red Natura, que se desplazan hacia el espacio ocupado por esas centrales eólicas. Cualquier afección indirecta a la Red Natura también debe ser considerada según reconoce el propio Ministerio de Transición Ecológica.

Si nos fijamos en el estudio de aves, que por cierto se entregó fuera del periodo de información pública, lo que tendría que suponer su desestimación hasta que no se presente, se dice que fue detectada la presencia de un macho de Alondra Ricotí, pero lo llamativo es que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón reconoce que en los últimos años se han censado diez machos, por lo que se debería rechazar el proyecto, pues es una especie en peligro de extinción y por las deficiencias del estudio. La Alondra Ricoti es una especie protegida en España y está demostrada la afección negativa de los aerogeneradores para su supervivencia por la degradación de su hábitat. Cuando se afirma que el seguimiento ambiental deberá identificar los índices de mortalidad de ejemplares de especies de avifauna como Alondra Ricotí, milano real, buitre leonado, águila real, alimoche, chova piquirroja, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, ganga, ortega, u otras especies de interés identificadas en el EsIA, así como de quirópteros, la ofensa llega a su máxima expresión, pues se espera mortalidad de especies en peligro, pero se deja hacer. Hay un principio aplicado en asuntos ambientales que es el de cautela y precaución que indica que cuando algo negativo puede suceder lo mejor es evitarlo.

Todas esta lindezas y algunas más son las que llevan a considerar que a las centrales Pertusa y Salamaña se le conceda una Declaración Ambiental positiva, es decir, que se reconocen todos los errores, pero seguimos hacia adelante. Esto cuando menos es mala voluntad , sino falsedad o prevaricación. Es posible que también se quiera considerar como una implantación de renovables respetuosa con el medio y con la legalidad o lo que se califica como transición justa, cuando se sacrifican valores y territorios, que además no quieren esos proyectos y lo han manifestado de forma clara y rotunda. Cuando los ayuntamientos quieren los proyectos se hacen por la voluntad de los mismos y cuando nos los quieren por la voluntad de no se sabe quién y porque alguien considera que es lo mejor para ellos.

Hay proyectos que desenmascaran la poca rigurosidad que se está aplicando en la implantación de las renovables y la falta de seriedad de los proyectos y de las resoluciones. Los casos de Pertusa y Salamaña ponen bien a las claras esta situación.

