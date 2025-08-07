Una promesa a mis amigos: Los Bañales

Este pasado día 27 de julio, se celebró el día de puertas abiertas en el imponente yacimiento arqueológico romano de Los Bañales. Según las noticias que me han llegado a través de las redes sociales del proyecto, 520 personas secundaron esa convocatoria que cerraba la campaña de excavaciones de este verano. La cifra, medio millar de visitantes, evidencia el interés que despierta este bien patrimonial de la Comarca de Cinco Villas, acorde con la cifra de visitantes que atrae durante el año, algo más de 4.200 visitas guiadas, atendidas por los voluntarios del proyecto y por su propia dirección científica. Y hay un dato muy interesante: en estos últimos 18 años de trabajo este proyecto ha concedido unas 850 becas de formación en Arqueología a estudiantes llegados de todo el mundo para excavar en Los Bañales. Este año, financiadas por los ayuntamientos de Sádaba, Biota y Layana, con una ayuda, también, para trabajos de restauración, del Gobierno de Aragón.

En el mes de abril tuve la oportunidad de visitar este yacimiento, siguiendo las documentadísimas explicaciones de Javier Andreu, Catedrático de Historia Antigua y director del diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra, que dirige Los Bañales desde hace casi veinte años. Ahora cuando me he enterado de la campaña de excavaciones que se ha realizado en este curso, me he acordado de una promesa que le hice a Amistad y Cultura, un grupo de amigos, casi todos jubilados, que nos divertimos con actividades socioculturales y de entretenimiento. Así que estos días les he estado informando a través de nuestro grupo de WhatsApp y la respuesta ha sido estupenda: iremos el día 10 de agosto al yacimiento romano, por la mañana, disfrutaremos de una de las visitas guiadas que el proyecto ha programado para este mes -habrá otra el 23 de agosto-, comeremos en Layana y por la tarde haremos una visita cultural a alguno de los pueblos de las Cinco Villas.

El interés histórico de Los Bañales es tan importante que no me extraña que mis amigos hayan respondido decididamente a mi propuesta para que visitemos este yacimiento, así, yo me puedo quedar tranquilo porque habré cumplido mi promesa. Por eso, a ellos y a mis lectores les adelanto algunas consideraciones como aperitivo de esta visita. Los Bañales es una ciudad romana, ubicada en el término municipal de Uncastillo. Son 20 hectáreas de terreno de las que apenas se ha excavado 1 hectárea. y se puede decir que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España. Durante la visita se recorren alguno de los atractivos monumentales que nos trasladan en el tiempo a una próspera urbe romana de hace 2.000 años.

El deseo de Roma, en consonancia con su idea expansiva del Imperio, era hacer de esta ciudad todo un escaparate simbólico de la Romanidad. Las conexiones que Los Bañales tuvo con Caesar Augusta, la actual Zaragoza, y con Pompelo, la actual Pamplona, le otorgaron una notable pujanza. Con la visita a Los Bañales podremos admirar uno de los acueductos romanos más antiguos de Hispania, construido entre el año 9 y el 3 a. C., con un estado de conservación envidiable. También se puede visitar el foro de la ciudad, la plaza mayor romana, que junto a la de Bílbilis son las dos únicas que se conservan en Aragón. Las termas, igualmente, son de las mejores conservada en la Hispania Romana. En el municipio de Layana está instalado el museo, que ofrece una de las colecciones de inscripciones y de estatuas romanas mejores de Aragón.

En definitiva, gracias a las excavaciones de los últimos años, Los Bañales constituyen uno de los mejores conjuntos de urbanismo romano que pueden visitarse en nuestra tierra aragonesa. Sorprende, sin embargo, que un yacimiento como este, siga en manos privadas y esté pendiente la adquisición de los terrenos por parte del Gobierno de Aragón. Además, este 2025, este proyecto ha contado con menos recursos para el trabajo de investigación, algo que hay que lamentar, ya que el impacto cultural y económico que tiene en el territorio es de una gran importancia.

A mis amigos de Amistad y Cultura, con este artículo, ya les he convencido para que visitemos juntos este extraordinario yacimiento. Espero que a mis lectores también. n

