¿Representa Von der Leyen los intereses de EEUU o los europeos?

Cada vez que más leo y reflexiono sobre al acuerdo comercial al que llegaron en Escocia el presidente de EEUU y la de la UE, más dudo de que Ursula von der Leyen represente realmente los intereses europeos.

Hubo en su día rumores de que, más que repetir en el cargo, la cristianodemócrata alemana habría preferido convertirse en secretaria general de la OTAN y a juzgar por lo ahora sucedido, no parece que fueran muy descabellados.

Y la pregunta que hay que hacerse ahora es si Ursula von der Leyen sacrificó los intereses económicos e industriales de los Veintisiete para mantener a los EEUU de Donald Trump anclados en Europa a través de la Alianza Atlántica pese a sus anteriores y poco creíbles amenazas de abandono.

De otro modo no se entiende que aceptase unos aranceles del 15 por ciento a las exportaciones europeas a EEUU e incluso de un 50 por ciento en el caso del aluminio y el acero mientras la UE deja entrar libremente en la UE los productos estadounidenses.

¿Quiere la alemana ayudar a Estados Unidos a reindustrializarse en sectores de la industria pesada, facilitando el traslado a ese país de parte de la producción industrial europea para crear allí, como quiere Trump, puestos de trabajo, que se perderán lógicamente en nuestro continente?

¿Quiere Ursula von der Leyen ayudar al presidente más antieuropeo de la historia de EEUU con el supuesto compromiso de comprar a ese país por valor de 250.000 millones de dólares sobre todo gas natural licuado, mucho más caro y contaminante que el que llegaba antes de Rusia?

¿O se trata sólo de un hábil engaño que sólo vale para que Trump presuma ante sus electores, dado que la capacidad anual de exportación, por ejemplo, de ese gas por Estados Unidos no supera actualmente los 90.000 millones?

Pero ¿qué decir de los otros 600.000 millones que Europa invertirá también en EEUU, según aseguró a Trump la presidenta de la Comisión?

¿Es también pura ficción dado que no se trata de inversiones de la Comisión sino de la industria privada, a la que no se puede obligar a invertir allí?

Pero muchas lo están haciendo ya, por ejemplo, en el sector alemán del automóvil, que ha abierto fábricas en EEUU (BMW o Mercedes), aprovechando el menor coste de su energía y para evitar así los aranceles impuestos a sus competidoras, que sólo exportan desde Europa.

Pero que Ursula von der Leyen ha actuado contra los intereses europeos parece sobre todo claro en el caso de la industria militar.

¿No se había quedado en que Europa debía ser cada vez más autónoma de Estados Unidos también en ese sector?

Si parte de los 600.000 millones prometidos se dedican a la compra de armas a los gigantes armamentísticos del armamento, no irá ello en detrimento de la propia producción europea ahora que dicen que toca armarse frente a Rusia.

Estados Unidos trata a los países europeos como vasallos que han de pagarle un tributo por su protección. Y Ursula von der Leyen parece aceptarlo.

Suscríbete para seguir leyendo