Para los de mi generación, los últimos de la conocida como baby boomer, el poder llegar a tener un título universitario era algo que en la mayoría de los casos se veía en la adolescencia como un reto de muy difícil consecución.

Veníamos la mayoría de familias humildes, en el país de los planes de desarrollo de los ministros del Opus, que llevaron a las periferias de las ciudades, en barrios de nueva construcción sin alma, a millares de españoles que abandonaban su pueblos; o bien, los menos, los que se quedaron en la ya entonces olvidada y abandonada España rural, intentando transitar por las llamadas «Universidades laborales», que en régimen (el de vida, tan parecido muchas veces al político vigente) de internamiento llevaba a los estudiantes rurales a unos macro centros de estudios en las ciudades, o cerca de ellas.

Si se llegaba a poder acceder a la Universidad, después de reválidas, PREU o COU - entonces las becas eran pocas y difíciles de obtener-, había que hacerlo con trabajos en verano y en muchos casos compaginándolos con trabajos durante el propio curso. Incluso en algunos casos, y no pocos, se llegaba al ámbito universitario tras una época sin haber podido seguir estudiando tras la añorada EGB, habiendo tenido que entrar a los catorce o dieciséis años en la vida laboral, y se conseguía gracias a la gran figura que era «el acceso para mayores de 25 años».

Y una vez llegabas la vida universitaria no era fácil. Licenciaturas o diplomaturas, que todo el mundo sabía que eran y sin otros títulos posteriores como los de hoy día que todo lo enmarañan, exigían dedicación casi plena, con aquellos duros pero grandes profesores conscientes que el que acababa teniendo su título, sería alguien que debía afrontar una vida profesional a la que llegaba con la garantía de estar bien formado, por él y para la sociedad a la que iba a servir. Cuántos compañeros de estudios y conocidos se quedaban por el camino sin acabar la carrera, y aunque en muchos casos siempre se decía: «me falta una asignatura para acabar», todos sabíamos que casi nunca habían pasado de tercero.

De esta mentirijilla hoy hemos pasado a ver cómo, en un ámbito como la política, que debería ser ejemplo de ética (si, ya sé, soy un iluso), nos encontramos con grandes mentiras sobre inexistentes titulaciones universitarias, o lo que yo creo que es peor, con títulos universitarios de nombres incompresibles y otorgados por entidades de lo más opacas en muchos casos, casi conseguidos en época de rebajas de los múltiples centros comerciales que pueblan nuestra geografía, en la que compañeros de profesión de esos mismos políticos (hay ahora una profesión que es ser político), son capaces de por unos votos hacer que cualquier mediana población tenga su propia universidad, o algo parecido, o dar dicha condición a centros online de paradero incierto o meras academias venidas a más.

Lo de la calidad docente o labor investigadora en ellas da igual, lo importante es que den títulos, y si tampoco así son capaces de tenerlos nuestros políticos (creo que los supuestos en la función pública no serían posibles hoy día), sin problema: se los inventan, los incluyen en sus currículos y a aparentar, que para el mediocre es lo importante.

