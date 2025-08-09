Capezzuto o los significados de una voz

En un cosmos musical a menudo compartimentado, donde los estilos y las épocas se abordan desde la rigidez o el academicismo, un artista totale como Vincenzo Capezzuto es un obligado referente a tener en cuenta, y representa una de las propuestas más valientes, innovadoras y emocionantes del panorama global. En el tiempo reciente, en los últimos ocho años, el Festival Internacional en el Camino de Santiago, que cada verano organiza la Diputación de Huesca, ha tenido el privilegio de ser testigo de distintos espectáculos del italiano —esta noche el cuarto, en la iglesia del Carmen de Jaca—, y en todos brilla con una luz única para consagrar su arte.

El primero de ellos, Stabat Mater. Vivaldi Project, presentado junto a Soqquadro Italiano en 2017, se convirtió en una de las cumbres artísticas del certamen. Lejos de ofrecer una lectura convencional de la música sacra de Vivaldi, Capezzuto y Claudio Borgianni —director artístico de la formación— construyeron una opera totale donde voz, danza, luz y escenografía se fundían con una orquesta moderna, que incorporaba desde saxofón hasta batería o campanas tibetanas. Desde el rojo, azul y dorado del fresco del dolor de Masaccio, el espectáculo hablaba de espiritualidad, pero también de belleza y de riesgo. Catequesis a mayor gloria de Magritte, y experiencia sensorial que transformaba la tradición en un lenguaje vivo, contemporáneo, abierto y audaz. Capezzuto, médium en esa estética y metafísica, brilló con su elegancia hipnótica y su capacidad para conectar desde lo más profundo.

Cinco años más tarde, en Migrant Music Capezzuto abrazaba los ritmos que viajan, las melodías que cruzan fronteras, las canciones que mutan al llegar a nuevas tierras. Desde Monteverdi hasta la música argentina o del sur de Italia, lo que emergía en escena era la certeza de que todo sonido era mestizo. El repertorio estaba cuidadosamente seleccionado, pero era la presencia escénica del solista lo que, además, marcaba la diferencia: con un timbre inconfundible, lleno de matices sentimentales, y una gestualidad plena de verdad. Junto a él, músicos de primer orden ofrecían una lección de estilo y complicidad interpretativa. Ese día, incluso la lluvia quiso poner a prueba el concierto, pero fue la música la que venció. Y con ella, su lección de empatía sonora y cultural.

Y el año pasado, en su tercer encuentro con el público jaqués, el artista propuso otro viaje que parecía imposible: unir la música barroca italiana con la canción ligera de los años 60, en especial la figura inmortal de Mina, pero lo lograron. Monteverdi y Mina dialogaban sobre la belleza del texto y la melodía, sobre el arte de cantar los distintos estados de ánimo, con clase y con donaire. La propuesta no sólo funcionaba como un juego estilístico, sino que planteaba una reflexión profunda sobre los vínculos invisibles entre dos repertorios a primera vista alejados. La elección de obras como Si dolce è’l tormento y Il cielo in una stanza tejía una urdimbre emocional que se fundía con un lúcido descaro. El resultado fue deslumbrante y, una vez más, el público del festival dio fe a una masterclass de sensibilité.

Y hoy sábado, asistiremos a un nuevo encuentro dialogado con él, en bruto, bajo el programa En torno a Bach. Esta vez, junto al guitarrista Giancarlo Bianchetti, Capezzuto se embarcará en una propuesta íntima y exigente, donde música culta y popular se entrecruzan para descubrir la trascendencia de Bach desde la proximidad de lo acústico y toda su esencia. Será, sin duda, una nueva oportunidad para comprobar que el arte y la donación de Capezzuto hasta el martirio escénico no se mide por la grandilocuencia o el artificio, sino por su capacidad de conmover, para abrir así nuevos caminos en partituras de otros siglos: para atender el pasado y nuestra memoria como si fueran futuro.

Hablar de Vincenzo Capezzuto es poner en valor un intérprete que rompe moldes desde su propia libertad. Los significados de su voz, capaz de atravesar registros y épocas —y océanos de tiempo— sin perder un ápice de personalidad, es sólo una de sus herramientas expresivas y plenas. Su estado de forma, su escucha atenta a las músicas del mundo y de la vida, y su compromiso con el presente son las claves de un arte en perpetua evolución. Desde Jaca como escenario privilegiado, Capezzuto volverá a lanzar hoy un claro mensaje: la música vive y revive si habla al corazón de las gentes de hoy.

La cultura necesita de más artistas como Vincenzo. Que cuestionen, que abracen, que inspiren. Que mezclen. Que recuerden que la música, como la vida, es un viaje de ida y vuelta entre lo que fuimos y lo que, de verdad y de forma sincera, queremos ser. En esa frontera porosa entre lo culto y lo popular, entre lo antiguo y lo verdaderamente moderno, entre la danza y el canto, Capezzuto ha trazado un camino único. Su voz, y cada paso suyo en ese sendero, con y sin baldosas, merecerán ser celebrados. n

Suscríbete para seguir leyendo