Tan insípido como la gente

Hace varios siglos, Wang Shizhen lamentaba que sus coetáneos hubieran perdido la capacidad de apreciar el sabor del agua, que es, a la vez, el grado cero del sabor y un componente fundamental de la vida. Lo mismo podría decirse del aire, más exactamente de la respiración, que todos realizamos sin pensar en ella, y que no es solo base de la vida, sino también un bálsamo para las penas, un instrumento para calmar el dolor y un magnífico medio de meditación. Sobre los otros elementos primordiales, el fuego y la tierra, podría decirse también que su importancia es inversamente proporcional a la atención que, desde hace siglos, como al agua, se les presta. Del quinto elemento, el espíritu, que antecede y nutre a todos los demás, como es sabido, para la ciencia, simplemente, no existe.

Si pasamos a lo social, también hay cosas primordiales. Una de ellas es la lengua. Además de permitir dar sentido al mundo, teje nuestras relaciones con las demás, así que sin ella la sociedad no existiría. También esconde depósitos inagotables de belleza que frecuentan sus más inquietos pobladores. Por último, aunque se use constantemente en la vida cotidiana y valga para todo, pasa tan desapercibida como el sabor del agua.

Pero lo más importante es que la lengua no es de nadie en concreto, pues no hace caso alguno a lo que los maestros y las academias dicen de ella, así que fluye por sí misma siendo de todos. Es decir, de la gente, entidad que no resulta de la suma de individuos, pues constituye a todos, y que, por lo tanto, no se deja interpretar en términos de mayorías y minorías, como se hace desde la política, así que tiene un carácter radicalmente indeterminado. Tal es su gracia. No es extraño que quien ha olvidado el sabor del agua haya perdido también de vista a la gente. La actitud que permite mantener o recuperar el trato con lo elemental, sea social o no, es la serenidad, un hermoso regalo que a cada cual le llega con los años.

El problema es que, desde hace ya varios siglos, como asegura el sabio chino, aunque quizás desde hace unos cuantos milenios, la actitud que se ha ido generalizando en todos los ámbitos de la existencia colectiva y que se ha enraizado en la vida cotidiana misma es la que han impuesto las jefaturas, tan caprichosas, irreflexivas y propensas a la agresividad. En nuestros días, cada vez más líderes internacionales han exagerado esas características, más propias de niñatos malcriados que de adultos.

Para hacer frente a tanta irresponsabilidad no sirve crear un antagonista más poderoso, como se predica por ahí, sino regresar de un modo sereno, respetuoso y falto de autoridad a la insípida gente que nos constituye. Por eso decía Lao Tse, «yo nada hago y el pueblo por sí mismo se desenvuelve. Yo nada ambiciono y el pueblo vuelve a la autenticidad del tronco aún no troceado».

Las élites, sobre todo en esta época, carecen de la serenidad necesaria para entender esas palabras.

