Diagnóstico: «Falta de tacto»

Vivimos tiempos en los que resulta absolutamente impensable salir a cenar, comprarte unos calcetines, hacer una reforma en casa o cortarte el flequillo sin que, acto seguido –y a veces antes de que te mires al espejo–, te llegue una encuesta de satisfacción. Y no una cualquiera: una que quiere saberlo todo, especialmente cómo fue la experiencia. Porque hoy ya no se mide solo si el filete estaba al punto o si tu flequillo quedó recto, sino cómo te ofrecieron el servicio, con qué tono te hablaron, si sonrieron, si te entendieron, si te hicieron sentir «como en casa» o «como en una cárcel emocional con fondo de música chill out».

Y si no te preguntan, no pasa nada: tú vas y lo cuentas igual. Dejas tu reseña, te desahogas, te quedas tan ancha y le colocas unas cuantas estrellas o ninguna, junto a un comentario más largo que las instrucciones de lavado de una prenda delicada. O mejor aún, al salir de la tienda, una máquina del tamaño de medio humano te pide, con emoticonos, que evalúes tu experiencia en un lugar donde solo has comprado las mismas bragas de siempre. Porque en esta sociedad moderna –o quizá, demasiado moderna– lo único que no se deja al azar es la evaluación constante.

Y yo lo entiendo, de verdad. Me dedico a la educación. En mi mundo, si respiras mal, te evalúan. El alumnado te evalúa. El equipo directivo también. Y las queridas familias, que muchas a veces no te han visto ni en una foto, también opinan como si llevaran años sentadas al fondo del aula tomando notas.

El alumnado, que es de quien realmente me interesa el juicio, te observa como si llevaras un clip invisible conectado directamente a una especie de TripAdvisor educativo: «Esa profe me cae bien, es divertido lo que hacemos aunque me ha puesto mala nota. Tres estrellas».

Y aunque a veces no estemos de acuerdo, pues la profesión es un poco agotadora, o más bien los adolescentes te acaban consumiendo y exprimiendo tu cerebro, tiene toda la lógica del mundo. En educación sabemos que el cómo es tan importante como el qué.

No es lo mismo decir «eso está mal» (o peor aún «eso lo has hecho mal») que querer decir «entiendo por dónde vas, pero vamos a darle una vuelta» o «quizá podrías enfocarlo de otra manera». Lo sé porque lo he vivido, he visto cómo una sola palabra puede levantar o derrumbar a un adolescente.

Una frase mal dicha no desaparece, no se esfuma: se queda flotando en el aire, dando vueltas, fermentando en la cabeza, creciendo como un hongo emocional que luego no hay psicólogo escolar que la arranque de ahí.

Y sin embargo, hay un gremio que, al parecer, ha logrado la inmunidad social más sólida que cualquier vacuna: los de la bata blanca.

Antes de que me receten una dosis de indignación, déjenme aclarar: no cuestiono su preparación ni sus conocimientos, que son indiscutibles. Pero sí señalo una asignatura pendiente, una que muchos, humildemente, creo que suspenderían con nota: la postergada, exiliada y olvidada del currículo: la educación emocional.

¿Quién no se ha sentido identificado al entrar en consulta, tras horas de espera y con mil cosas rondando en la cabeza, para recibir un diagnóstico en apenas dos minutos? Tú, ahí, en silencio, intentando descifrar algo de lo que te dicen… Aunque, seamos sinceros, ¿qué vas a entender? Te sueltan un manual de instrucciones más enrevesado que el código Morse solo para explicarte cómo tomarte las pastillas, y aun así, no terminas de entender qué le pasa a tu cuerpo.

Y ojo con atreverte a preguntar. Entonces empieza la batalla de la crispación: tú, por no entender; el médico, porque está en una carrera a contra reloj. Lo único que percibes con absoluta claridad es la total falta de delicadeza, que, al parecer, se ha quedado muy cómoda esperándote en la sala de espera. ¿Y la empatía? Ah, esa parece estar en cuarentena indefinida. Pero claro, si ha dado con la tecla de la cura, poco importa cómo te haya tratado.

Ahora bien, imagina a una persona altamente sensible (PAS) enfrentándose a esa misma escena: ¿qué impresión se llevaría?, ¿qué impacto tendría en su proceso de recuperación? Porque, claro, se nos trata a todos por igual –y ahí quizá radique el verdadero problema–.

Empiezo a teclear la encuesta de satisfacción en mi cabeza –¿dónde si no?– mi valoración, apenas dos estrellas. Diagnóstico claro: falta de tacto.

Es evidente que el medicamento cura, y dichoso el médico que da con todo lo que te pasa, por supuesto. Sin embargo, aunque es innegable su poder, la comunicación emocional y las emociones no son un simple adorno; lamentablemente, en algunas profesiones se las estigmatiza y en otras se las ignora por completo. La salud mental y emocional –y aquí destaco la preocupante falta de afectividad que he observado en este gremio– está profundamente ligada a las respuestas fisiológicas del cuerpo. No es que lo diga yo, lo dice la mismísima ciencia.

Lo que se dice, cuándo se dice y sobre todo cómo se dice puede aliviar, fortalecer la autoestima o, al menos, evitar que una persona salga de la consulta sintiéndose peor que cuando entró.

