Junta Arbitral de Consumo: cumplimiento y retos

El Sistema Arbitral de Consumo es una alternativa a la vía judicial para resolver los conflictos de consumo en el menor tiempo posible, sin gastos y sin necesidad de acudir a los tribunales de Justicia. La Junta Arbitral ha tramitado 585 solicitudes de mediación en el primer semestre de este año y ha cumplido el objetivo que nos fijamos en el Gobierno de Aragón de resolver en plazo el 85% de los casos. Como retos, queremos seguir reforzando las campañas de promoción del Sistema Arbitral de Consumo en todo el territorio aragonés, para que aún más establecimientos se adhieran.

El Sistema Arbitral de Consumo es una vía extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre las dos partes protagonistas: el consumidor -o el usuario- y el comerciante o empresa que presta el servicio. Este sistema permite resolver las diferencias en el menor tiempo posible, sin gastos y sin la necesidad de acudir a los tribunales de Justicia.

En el primer semestre del año, hemos recibido 585 solicitudes de arbitraje. Desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, nos sentimos satisfechos de que hayamos sido capaces de cumplir el exigente objetivo marcado en nuestra cartera de servicios de resolver, al menos, el 85% de las reclamaciones en un plazo máximo de cuatro meses.

De las solicitudes de arbitraje recibidas, algunas se solventan directamente por mediación de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón (es decir, mediante acuerdo entre las dos partes en conflicto). En otras ocasiones, es necesario recurrir a un Colegio Arbitral para que emita su pronunciamiento o laudo.

Los Colegios Arbitrales son órganos que se designan para la resolución de cada asunto que requiere laudo (que tiene el mismo valor que una sentencia) y están compuestos por tres miembros: un representante de la administración, uno de las asociaciones de consumidores y otro de las organizaciones empresariales. Quiero agradecer a todos ellos su dedicación, compromiso y talante de acuerdo, demostrados en el hecho de que todos los laudos de este semestre han sido dictados por unanimidad en el respectivo Colegio Arbitral.

Por sectores, luz, gas, telecomunicaciones, tintorerías y transporte ferroviario son los que más solicitudes de arbitraje han ocupado. El arbitraje es un sistema voluntario y requiere la aceptación expresa de la empresa reclamada, o su adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. Precisamente, la adhesión de grandes compañías de telefonía, internet y comercializadoras de gas y electricidad hace que ésta sea la vía más utilizada para la resolución de reclamaciones, una vez que el usuario afectado ha acudido a los servicios de atención al cliente de la propia compañía y no ha recibido respuesta o no ha sido satisfactoria la contestación.

Al cierre del primer semestre, la Junta Arbitral de Consumo de Aragón cuenta con un censo de 5.776 establecimientos, profesionales y empresas adheridas, que ofrecen a sus clientes la garantía del Arbitraje de Consumo ante posibles disconformidades que pudieran surgir en la venta de bienes o prestación de servicios.

Como retos, queremos seguir reforzando las campañas de promoción del Sistema Arbitral de Consumo en todo el territorio aragonés, para que aún más establecimientos se adhieran, como han hecho 26 empresas durante el primer semestre de año.

En la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, estamos convencidos de que la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo otorga un plus de calidad para el establecimiento: ostentar el distintivo implica garantía y confianza en sus productos y servicios, redunda en una mejor imagen y genera una fidelización de consumidores y usuarios.

Queremos recordar a todos los consumidores que, ante cualquier reclamación, debe dirigirse en primer lugar al propio establecimiento, preferentemente por escrito; si no obtiene respuesta o si es insatisfactoria, el cliente puede dirigirse a las Oficinas de Información al Consumidor, a las Asociaciones de Consumidores o a las unidades de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, que pone a disposición el teléfono gratuito 900 12 13 14 y la cuenta de correo consultaconsumo@aragon.es

Asimismo, se puede solicitar cita previa presencial o utilizar el apartado de reclamaciones en la web del Gobierno de Aragón, en la dirección www.aragon.es/consumo

Por último, me gustaría animar a los consumidores a participar en las aulas y talleres de Educación Consumo Aragón, una iniciativa del Gobierno de Aragón para la formación y educación de todos los consumidores y usuarios. Un consumidor que conoce sus derechos los puede hacer valer y exigir en el mercado. Y, estoy segura, todos salimos ganando.

