La tragedia de morir en el puesto de trabajo

Otra semana negra y van dos consecutivas. Con el fallecimiento ayer del joven de 22 años mientras trabajaba en el restaurante El Casero, en el barrio de Las Fuentes, son tres las muertes que se han producido en solo cinco días por accidentes laborales en la comunidad. El martes, un operario de la empresa Magaiz moría por causas no traumáticas mientras reparaba un ascensor en la azotea de un edificio de Zaragoza. Apenas un día antes fallecía un empleado en la fábrica de Saica en El Burgo de Ebro mientras pintaba uno de sus depósitos. La última semana del mes de julio las estadísticas de accidentes laborales mortales se incrementaron con otros tres decesos. El vuelco de un camión de alimentación se cobró el jueves, 31, la vida de su conductor, de 64 años, en Torrellas, cerca de Tarazona y, un día antes, dos operarios sufrieron una descarga eléctrica fatal mientras reparaban una plataforma elevadora en Calatayud. Estas cifras son inasumibles. Seis muertes en los últimos doce días y en lo que va de año la siniestralidad laboral en la comunidad acumula 25 personas fallecidas. Es decir cada nueve días muere una persona por accidente laboral en la comunidad. De seguir esta tendencia al final de 2025 se llegaría a los 40 fallecimientos y se superaría al año 2023, el más trágico en este último lustro, con 34 muertes en total.

Sindicatos y organizaciones sociales denuncian un aumento superior al 20% en las muertes laborales respecto a 2024 por la falta de inversión en prevención, sobre todo en pymes subcontratadas y exigen una acción coordinada con medidas como el refuerzo de la Inspección de Trabajo, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA) y la implicación directa de la Fiscalía para depurar responsabilidades penales cuando haya negligencia empresarial. Una actuación urgente necesaria para frenar una lacra que consideran evitable.

No será hasta septiembre, a la vuelta de las vacaciones, cuando Gobierno de Aragón, patronal y agentes sociales se pongan manos a la obra para tejer un nuevo plan de choque contra esta lacra, que pondrá el ojo en las subcontratas. Atajar la siniestralidad laboral fue una de las grandes misiones del Gobierno de Azcón desde que aterrizó en el Pignatelli en 2023. Ese año se lanzó una campaña en diversos medios de comunicación para promover la prevención, y se logró que el ministerio incrementara el número de inspectores de trabajo, de 83 a 92. Parece que no fue suficiente. Es crucial implementar más y mejores medidas preventivas integrales que abarquen desde la identificación de riesgos hasta la formación de los trabajadores y promover una cultura de seguridad en el trabajo.

