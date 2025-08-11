Propietarios vs. «desheredados»

Economía viene del griego oikos (casa). El problema de nuestra economía hoy está en la vivienda. Los partidos políticos lo reconocen, pero no hay acuerdo para afrontarlo. Los datos son elocuentes: sólo 2 de cada 10 viviendas se compran sin fines especulativos y la mitad de las adquiridas se paga a tocateja, pues los grandes propietarios -de más de 10 inmuebles- han crecido un 20% en la última década; entre tanto, el déficit acumulado de viviendas se estima entre 500.000 y 600.000 unidades, debido a la escasez de oferta frente a una fuerte demanda con precios que no dejan de subir por encima de los salarios (este año un 9%). Se está ampliando la desigualdad entre los que no pueden acceder a un hábitat (incluso en alquiler) y los privilegiados que gozan de propiedad/es o compran para invertir o especular. También hay un desequilibrio generacional: en dos décadas la tasa de propiedad entre los menores de 35 años se ha reducido del 70 al 36% (solo el 27% de los menores de 30 años son propietarios); para el resto la solución es heredar o quedarse fuera del circuito. Más que un trabajo la riqueza hoy es poseer vivienda, siendo los jóvenes sin ese patrimonio y los inmigrantes los nuevos parias: ahí situaría ahora la lucha de clases Marx.

Ante este panorama la derecha sigue confiando en el mercado; es decir, que apuestan por esos propietarios, inversores o especuladores, que no son pocos y muy poderosos; a ellos el PSOE no se atreve a enfrentarse -son también sus votantes- mientras confía en una serie de medidas legales y en una vivienda social que no acaba de despegar (un 2,5% de nuestro parque habitacional frente al 9 de la media UE). La izquierda alternativa pretende más medidas proteccionistas de carácter social y otras fiscales para limitar a los grandes tenentes, soluciones que no llegarán con este gobierno de coalición mientras dependa de las derechas catalana y vasca. Eso sí, todos los partidos reconocen que la vivienda es el principal y más urgente problema, aunque lo envuelven en una retórica que oculta su ausencia de soluciones. El PP nunca reconocerá que refrenda la creciente desigualdad que beneficia a propietarios, herederos e inversores, Vox defiende más si cabe ese descarnado neoliberalismo mientras, oh paradoja, recoge los votos cabreados de los desheredados de este sistema. Cualquier solución para detener esta dinámica perversa y buscar cierto equilibrio social pasa por intervenir el mercado y gravar fiscalmente a los que han convertido esta necesidad vital y derecho constitucional en un refugio financiero o especulativo negocio globalizado. En un país en el que los propietarios han crecido mucho y en el que en las próximas décadas el valor de las herencias, sobre todo habitacionales, llegará hasta los 4 billones de euros ¿quién le pone el cascabel a este gato tan rampante y poderoso?

Suscríbete para seguir leyendo