Os tiene que dar vergüenza

Sí a vosotros. Sin el PP, Vox no podría imponer su agenda xenófoba, supremacista, islamófoba, racista, que además huele a aporofobia. Siembran odio. No deben de confiar mucho en sí mismos, ni en su cultura, ni tener clara su propia identidad cuando inician campañas como la que tienen en marcha. Quieren la vuelta de la Inquisición. Todo aquel que no sea católico que tiemble. Teman por tanto protestantes, judíos… y por último los agnósticos y ateos. Y los rojos, por supuesto.

Prepárense. Los Reyes Católicos están de vuelta. Por algo los quisieron hacer santos. Hasta la Conferencia Episcopal, que ya es decir, les ha afeado su conducta y les ha acusado de discriminadores. Es una obviedad, pero está bien que se hayan pronunciado.

El PP ejerce de maquillador, disimulando eso sí, inventándose un relato para engañar a los ignorantes. Los listos se pasan de listos tomándonos a los demás por tontos, demostrando que con sus pseudoargumentos son menos listos que lo que se piensan y más tontos de lo que parecen. Les importa un bledo la Constitución, los derechos humanos y cualquier otra norma que se oponga a su islamofobia.

Están creando conflictos donde no existen, tratando de poner caos dónde no hay sino convivencia pacífica. Jumilla no es un hecho aislado, es parte de una «reconquista· alentada por los delirios de Trump y de las extremas derechas europeas. El PP es cómplice de Vox aceptando y normalizando sus políticas claramente fascistas, que sólo reconocen como legítima a la población blanca y católica.

Les molestan sus pacíficos rezos y prohiben sus celebraciones religiosas en espacios públicos, pero para trabajar de sol a sol sí que los quieren. Los de Vox se reivindican como los defensores de las «raíces cristianas». ¿De qué hablan? ¿De las Bienaventuranzas? No es raro que los obispos se hayan dado por aludidos. No entienden el mundo en el que viven. Catetos e ignorantes en estado puro. Lean y viajen un poco. A ver si espabilan. La ignorancia y el fanatismo juntos siempre son peligrosos. Les tiene que dar vergüenza. A ellos y a sus votantes.

