Ladran, luego cabalgamos

Dicen que se ha puesto de moda en los pregones de las fiestas populares que el gentío que asiste apretujado y empapado en vino al discursillo cursi del alcalde/alcaldesa o edil de turno y al disparo del clásico cohete lance improperios contra el presidente del Gobierno. De la nación, claro, no de la autonomía correspondiente. ¡Qué casualidad! El día 9, en Huesca, asistimos a una de esas representaciones populares tan elocuentes, pues en vez de gritar, por ejemplo, ¡Viva San Lorenzo! O, en su defecto, ¡Lo queremos a la parrilla!, peñistas y civiles corearon en la plaza del Ayuntamiento «Pedro Sánchez, hijo de puta». Como lo de Isabel Díaz Ayuso, la frutera de Chamberí, vaya.

Mi hija, que es joven y experta en festejos y no comparte este tipo de folclore insultón, dice que es como un mantra que se ha instalado en el griterío popular, que es una mierda, pero que lo hace todo el mundo. Puede, pero yo, menos experto en concentraciones de este tipo y más bregado que ella en otros asuntos, afirmo que esas vainas no surgen por generación espontánea, como no se abuchea al presidente del Gobierno en las localidades afectadas por la dana en Valencia, cuando es el único que ha dado la cara. El fascio, la extrema derecha o como quieran llamar a esa pandilla de peligrosas acémilas a las que el Partido Popular ha dado no pocas cuotas de poder local y autonómico, es especialista en colarse en todo tipo de concentraciones populares para agitar al personal contra el Gobierno y la democracia. El alcohol libado, la seguridad que proporciona sentirse parte de una muchedumbre y la alegría de la fiesta impiden reflexionar sobre qué se corea o contra quién se corea. Así que en esas estamos.

Pero hay más: en el pregón de Huesca que les comentaba, el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, feliz por los bramidos de la multitud, pidió a la concejala de Turismo Nuria Mur que parase su discurso inaugural de las fiestas para que se escuchara bien la berrea «Sánchez, hijo de puta». Ahora, el señor López dice que no, que él no quería eso, que solamente le advertía a la concejala sobre el griterío. O sea, como lo de la mencionada frutera. El consejero, que no se distingue precisamente por dar buenos consejos, ha intentado excusarse malamente porque le han pillado las cámaras de televisión y no puede negar lo que dijo («Déjales, que están contra Pedro Sánchez»), pero en el fondo sabe que se ha sumado al basurero de la Historia. La del dictador Franco, cuando afirmó: «Ladran, luego cabalgamos». ¡Qué hedor!

