Maravillosas noches de verbena

Si nada más comenzar a leer, estás tarareando… te invito a hacerlo pensando en la letra,

Como todos los meses de agosto

al llegar la fiesta mayor,

nos pondremos la muda bien limpia

y del brazo saldremos los dos.

Dejaremos que pase la peña,

donde está el hijo mayor,

que borracho a las seis de la tarde

no conocerá ni a Dios.

Buscaremos a nuestros parientes,

que viven al lado de un Pub,

donde todas las noches los matan

con eso del pim pam pum.

Y pa´ bailar también habrá que pagar,

no se cuánto cobrarán estas orquestas.

Mira el José como se preta a la Chon

y que alta tiene la voz el guitarrista.

Ya han empezado con la monserga del rock,

ya se ha jodido lo de la ranchera

sólo falta que pidan a Ixo Rai!

¡Anda vamos! Que invito a unas cervezas.

Y mañana iremos a las vacas

que es fijo en la programación.

Faltarán perras para otras cosas

pero aquí gastan un millón.

Luego bajaremos a la plaza

que llaman Constitución,

no sé pa´qué cambian de nombre

siempre fue plaza Mayor.

Dejaremos que aguanten al crío

el grupo de animación

y a esperar que empiecen las jotas

que eso siempre es lo mejor.

… y si además te la sabes de memoria, es que ya tienes una edad, y has bailoteado esta canción del disco …pasa pues? (1995) de Ixo Rai en alguna verbena.

Resulta curiosa la crítica de fondo, que supone toda una reflexión contraponiendo lo tradicional frente a los cambios, la defensa de la identidad cultural frente a la resistencia a la transformación, muchas veces, percibida como una amenaza a costumbres profundamente arraigadas, y es que en sus letras, mordaces e irónicas, este grupo aragonés refleja, no sólo su espíritu festivo y divertido, sino su compromiso con reivindicaciones históricas de Aragón, la despoblación, el agua, el desempleo…

Más allá del análisis del significado en su letra, lo cierto es que nos traslada a lo que sucede en esta semana en cualquier municipio aragonés, y me atrevería a decir que en casi cualquier pueblo de España durante el verano, con motivo de la celebración de sus fiestas patronales, y es que quien no haya vivido alguna verbena «de pueblo», no lo ha vivido todo.

Se produce un fenómeno extraordinario que reúne a distintas generaciones de gente variopinta que probablemente nunca coincidirían en ningún otro sitio, pero comparten esas noches de verbena lejos de etiquetas. No hay punto de encuentro que «gualice más que cualquier fiesta popular, donde las sillas con asientos de anea que utilizan los «viejos» del lugar para tomar la fresca, se mezclan y confunden entre modernas sillas de los bebés de los nietos que ya viven en la ciudad, y dónde los adolescentes sacan a sus abuelos a bailar, e incluso, como cantaba Serrat, los ricos se sientan en la mesa de los pobres y el cura se desmelena… y es que la fiesta une mucho. Disfruté de muchas verbenas nocturnas en mi infancia en Caspe, y en mi adolescencia en Herrera de los Navarros gracias a mis abuelos que asumían nuestros cuidados durante el verano en el pueblo, ¡qué tiempos, qué nostalgia y que felices fuimos!

Empezaba con una canción y sigo con una lectura recomendada, porque mis recuerdos quedan perfectamente reflejados en una novela de Miqui Otero, Orquesta, que cuenta lo que sucede en una de estas celebraciones de una aldea gallega (que perfectamente podría ser «mi» Caspe o «mi» Herrera), de principio a fin, y en la que él mismo define este encuentro como “tiempo detenido”, y es cierto, cada noche de verbena, es la misma noche, la previa en la peña y de ahí a la plaza… y cuando finalizan las fiestas, curiosamente, se produce un lapsus de un año.

Todo el mundo vuelve a sus quehaceres en la ciudad, o en el pueblo, y 365 días más tarde, todo permanece exactamente en el mismo lugar donde se había dejado, las envidias, los rencores, los amores de verano... Lo cierto es que la lista de canciones que la orquesta va tocando, le proporcionan el escenario perfecto para abordar una eterna dicotomía entre el mundo rural y el mundo urbano o temas tan actuales como la traición o el abuso de poder. Me quedo con ese tiempo que se detiene en cualquier verbena y nos despoja de diferencias absurdas que empañan las relaciones humanas.

