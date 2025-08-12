Periodismo en la diana de Gaza

Casi al mismo tiempo que se reunía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar de manera urgente el plan de Binyamín Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza y la zona humanitaria de al-Mawasi, casi en el mismo instante en que el propio primer ministro israelí concedía una rueda de prensa para dar detalles de su enésima acción bélica y puede que una de las más devastadoras por lo que implica de movilización forzada de más de un millón de palestinos, este mismo domingo las tropas de Israel asesinaban a seis periodistas cerca del hospital Shifa de la capital gazatí, con un bombardeo selectivo de la tienda donde estaban instalados.

Entre ellos, el conocido corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera, Anas al Sharif, de 28 años, uno de los pocos que seguía dando cobertura informativa desde la Franja y que ya temía por su vida desde hace meses, tal y como demuestra la carta de despedida que ahora hemos conocido y que escribió cuando tuvo conocimiento que se había convertido en un objetivo del Ejército. «Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz».

Así ha sido justo después de una última información sobre los primeros bombardeos de la operación y pocos días después de haber publicado un mensaje, casi un grito de alerta, en las redes sociales. Como él, otros periodistas que trabajan en la Franja de Gaza hablaban hace poco del riesgo de inanición que sufrían. Pero Al Sharif y sus compañeros, sin embargo, no han fallecido de hambre ni por accidente, por una bala perdida o por uno de los paquetes de ayuda humanitaria. Han sido asesinados con premeditación y alevosía, después de una campaña orquestada por el gobierno israelí en la que se les acusaba de pertenecer a Hamás.

Como ejemplo, las declaraciones de hace un mes del portavoz del ejército en las que, a través de informaciones no contrastadas de terrorismo, colocaba la diana sobre la cabeza de al Sharif. Estas muertes elevan el número de bajas de periodistas hasta 238, sin contar con las víctimas vicarias, como la familia del jefe de la oficina de Al Jazzera en Gaza, que murió atacada en el campo de refugiados de Nuseirat.

En la rueda de prensa que citamos, Netanyahu, a parte de la justificación del plan de ocupación de Gaza, se resistió a hablar de hambruna (dijo que era «distorsionar» la realidad) y de falta de esfuerzos humanitarios y anunció que había permitido la entrada de la prensa extranjera en la Franja. Un sarcasmo cruel que esconde una política de desinformación y mentiras que solo el periodismo responsable es capaz de sacar a la luz y denunciar.

Más allá de las más de 61.000 víctimas palestinas -una cifra ofrecida por Hamás, pero que es la política de «bloqueo informativo» de Israel denunciada por Reporteros sin Fronteras la que impide corroborar a fuentes independientes-, de la desolación y la ruina de un territorio, de la pasividad de los gobiernos con proclamas retóricas, y también más allá del recuerdo de la masacre del 7 de octubre y de la crueldad de Hamás para con los rehenes todavía con vida, en este conflicto está siendo atacaba también la posibilidad de saber la verdad, de acceder a la realidad terrible de la guerra

Suscríbete para seguir leyendo