‘Haters’ y el libre pensamiento postmoderno

Basta deslizar el dedo unos segundos por cualquier red social para obtener una radiografía precisa del presente cultural: opiniones lanzadas como proyectiles, certezas efímeras defendidas con una ferocidad inusitada y una legión de justicieros digitales dispuestos a señalar, corregir, humillar o cancelar al que piense distinto. Es el espectáculo de la opinión permanente, donde ya no importa tanto tener algo que decir como decirlo antes que los demás, y, mejor aún, hacerlo de forma que genere la máxima fricción posible. Este fenómeno no es una mera anécdota de internet. Es, en muchos sentidos, el síntoma visible de una mutación más profunda: la del sujeto postmoderno. En un tiempo en el que hemos declarado la muerte de los grandes relatos, que toda verdad es relativa y el «yo» u «ombliguismo» se ha convertido en una marca que se promociona, la libertad de pensamiento debería haber alcanzado su punto álgido. Sin embargo, cuanto más libre es el discurso, más estrecho parece el margen para disentir sin ser señalado o castigado.

Bienvenidos al reino de los ‘haters’

Los haters -más que simples trolls- son productos culturales de nuestro tiempo. Personas con una mezcla de frustración emocional, necesidad de validación y narcisismo digital. Se alimentan de algoritmos que premian la indignación y penalizan la pausa, porque la economía de la atención recompensa el conflicto más que la reflexión. No argumentan: reaccionan. No construyen: atacan. No buscan el debate, sino el aplauso inmediato del propio clan. Y al hacerlo, erosionan algo que debería preocuparnos más: la posibilidad misma del pensamiento libre. Eso sí, siempre escondidos detrás de seudónimos, «@», emoticonos y multitud de nuevos disfraces virtuales.

No obstante, y volviendo a la raíz del texto, el pensamiento libre, el de verdad, es incómodo, siempre lo ha sido. No encaja del todo en ningún dogma. No se alinea ciegamente con ningún -ismo. No busca agradar ni herir, sino comprender. Y en esta época de trincheras ideológicas, y microidentidades enfrentadas, pensar con matices se ha vuelto un acto de riesgo. Hay quien calla por miedo a la exposición pública, quien se autocensura para evitar el linchamiento digital y quien se adapta al pensamiento mayoritario, aunque no lo comparta, solo para no ser señalado.

Lo postmoderno, con su crítica a la objetividad y su desprecio a las jerarquías del saber, abrió nuevas vías para la expresión individual. Pero también dejó un vacío, y es que, al derribar los pilares comunes, convirtió el debate público en una suma de monólogos paralelos. Y en ese escenario, la figura del hater encaja como un guante: no escucha, no duda y no se interroga. Solo afirma, juzga y ejecuta. El debate ya no es intercambio, sino imposición; y no se trata de buscar la verdad, sino de imponer la narrativa que nos reafirma. La libertad de expresión ha dejado de ser un derecho que se ejerce con responsabilidad para convertirse, en demasiados casos, en un arma que se blande con impunidad. El mantra actual parece ser: «eres libre de opinar, siempre que pienses como yo». Esa frase, tan contradictoria como extendida, encierra una deriva peligrosa: la pérdida del disenso como valor cultural. Cuando el desacuerdo deja de ser legítimo, la sociedad pierde uno de sus motores más poderosos de avance. Además, no toda opinión es respetable. Del mismo modo que hay veces que ni el fin, ni los medios son justificables.

Necesitamos recuperar la pedagogía del pensamiento. Y no me refiero únicamente a enseñar a argumentar o distinguir una fuente fiable de una falacia. Tampoco es suficiente promociona y publicitar el poder del pensamiento crítico. Hay que formar en la valentía de dudar, en la humildad de matizar y en la ética de la escucha. Reivindicar el silencio como espacio para pensar antes de hablar, y el respeto como condición mínima para convivir. Porque el pensamiento libre solo crece cuando se ejecuta con respeto… y con resistencia. Y sí, habrá haters. Siempre los ha habido: en los cafés literarios del XIX, en las columnas incendiarias del XX y ahora en los comentarios anónimos del XXI. La diferencia es que hoy sus voces se amplifican en plataformas que convierten cualquier chispa en un incendio. Pero una sociedad íntegra no se construye silenciándolos a todos, sino desactivando la lógica que los alimenta.

Tengamos claro que el verdadero libre pensador de nuestro tiempo no es el que más espacio de opinión abarca. Tal vez sea aquel que, en medio del ruido, se atreve a pensar despacio, a contracorriente, incluso poniendo en duda sus propias certezas. Sin necesidad de atacar ni de ser aplaudido. Simplemente por el acto -radical y necesario- de seguir pensando. Vayamos más lentos, volvamos a disfrutar de la consciencia y el sentido común.

