Con trabajo, pero sin vivienda ni futuro

Las cifras del Observatorio de Emancipación, publicadas ayer por el Consejo de la Juventud de España, ponen sobre el tapete una realidad a la que no deberían mostrarse ajenos los partidos políticos y las instituciones, ya que la principal conclusión a la que se llega tras leer el informe es que España quiere construir su futuro sin tener en cuenta su principal activo: los jóvenes, un colectivo sobre el que casi nunca se debate y al que se le tiene demasiado poco en cuenta a la hora de legislar. El estudio subraya que la juventud se enfrenta a la peor perspectiva para independizarse desde, al menos, el año 2006. Además, incide en que un 30% de estos jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, aunque lo más preocupante es que contar con un empleo ya no exime de verse abocado a ese escenario, porque el 22,8% de la juventud que trabaja se encuentra también en esta misma situación. Son los «peores datos de la historia», señala el Consejo de la Juventud.

Otro dato contundente es que, a finales de 2024, el 85% de los jóvenes españoles (el 83% en el caso de Aragón) no podía salir del nido familiar, una situación insostenible desde el punto de vista personal y vital, que ofrece pocas o nulas expectativas de futuro. La mejora de las condiciones laborales por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el incremento de la contratación por la mejora de la economía no ha sido suficiente argumento para que cualquier joven pueda aspirar a vivir de forma independiente, ya que los precios de la vivienda y del alquiler se han disparado hasta el punto de hacerlos inviables.

En el caso de la comunidad aragonesa, una persona joven de entre 16 y 34 años debe destinar al alquiler un 63% de su salario mensual. La cifra baja ligeramente si suscribe una hipoteca (el 46,4% del sueldo), aunque el porcentaje se sitúa muy por encima de lo recomendado por el Banco de España, que es el 30%. La situación en el conjunto del país todavía es peor porque Aragón ocupa el tercer puesto del ranquin con más capacidad de emancipación de sus jóvenes. El Observatorio también indica que desde la crisis de 2008 los salarios de los jóvenes han crecido un 10,8% frente al aumento del 54% de los precios del alquiler, unas cifras que truncan cualquier proyecto de vida. Y los que consiguen acceder a una vivienda arrastran la dura losa del sobreendeudamiento.

Esta situación podría ser una de las explicaciones de por qué existe tal desafección de los jóvenes respecto a la política. La falta de respuestas a un problema estructural como el del acceso a la vivienda, sumado a la situación que atraviesa el mercado laboral y los salarios, hace que la desconfianza en la clase política vaya en aumento. La frustración es, por tanto, el síntoma más palpable de una generación donde crece el apoyo a la ultraderecha. La omisión del deber con la juventud puede ser la causa.

