USA ‘über alles’, y a callar

USA ejerce de gendarme mundial. Como siempre, pero ahora de modo aún más grosero. La democracia USA siempre ha sido muy particular. Hay quien piensa que aquello es una plutocracia económica, una élite que financia candidatos de los dos partidos. Ellos siempre win win. Saben que nada demasiado importante se decide en las urnas, y que si algún presidente trae intenciones de cuestionar su poder, tienen resortes para pararle los pies. (Medicare, de Obama les pareció demasiado comunista. Lo podaron y ya está casi acabado) La fiabilidad de sus procesos electorales ha sido puesta en cuestión más de una vez, y alguno de los llamados contrapoderes, sobre todo las agencias de inteligencia y seguridad y la industria bélica, gozan de tanta autonomía como opacidad.

Invariablemente, desde la segunda gran guerra, tienen permiso auto concedido para poner y quitar gobiernos por todo el planeta, donde han plantado bases militares (Entre doscientas y ochocientas según Google, así que sumen las no declaradas) 31 de ellas en Europa, 13 en Alemania. En España dos.

O sea, que eso, el gendarme planetario. Los únicos países que pueden oponerse al amigo americano son Rusia, China y Korea del Norte. Todos tienen munición nuclear, y hacen de villanos en la cultura popular que exportan desde sus factorías. Por otro lado, sus aliados protegidos tienen bula para casi lo que quieran, siempre que lo apruebe la primera potencia. Israel, un poner, tiene (el país no lo confirma) más de noventa cabezas nucleares, fuera de leyes internacionales. Irán firmó un tratado para no fabricar la bomba y aceptó inspección exterior para garantizar su cumplimiento. Netanyahu lleva desde los años 90 del pasado siglo asegurando que Irán está fabricando la bomba. Miente, lo sabe, saben todos que miente, pero él sabe que saben que miente y sigue mintiendo. Tiene permiso del gendarme. Hasta para genocidios.

Este cutre equilibrio mundial lo ha alterado, el solito, un más que probable indigente intelectual. Ha vivido una vida de privilegios y ejerce de matón como en un videojuego. Ya puede verse un cierto patrón de conducta: no hay patrón. Quizás es aún más estúpido de lo que parece, pero ahí está. Ni un día sin su ocurrencia.

¿Y Europa? Hace unos días venía una foto de los Tres Hombres Grises. El inglés, el francés y el alemán. Todos con industria bélica dispuesta para venderla a los socios al grito de que vienen los rusos. Los países nórdicos y Holanda compran directamente a USA y al resto nos lo pondrán estos tres. Y de secretario de defensa Rute, fan declarado de Trump.

Así que Europa pues eso; gobernada, o lo que sea, por la Banda del Empastre. ¿Qué puede salir mal?

