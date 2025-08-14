El enigma alemán

Cuando estudiábamos bachillerato, el de mis tiempos, no el de ahora, en las clases de historia se nos decía aquello de Carlos I de España y V de Alemania. Según esto, ese señor era el rey, o emperador, de un país en el que antes que él había habido otros cuatro con ese nombre y, lo que me interesa, se nos estaba diciendo que existía Alemania. Y no era así. Reconozco mi curiosidad y atracción por este país, sobre el que ya he escrito otras veces.

La Alemania actual es la continuadora de la que nace en 1871 ya que lo que había antes era un conglomerado de organizaciones dispares, principados, condados, reinos, que a veces estaban unidos, pero, en otras, no. El reino de Prusia no hay que identificarlo con Alemania, ni la Confederación Germánica del Norte o conglomerados similares organizados en diferentes etapas históricas.

El primer Reich, imperio, se cita siempre como el gran antecedente, aunque no creo que la realidad política en 962, identificada en Otón I, tenga mucho que ver con lo que vendría tantos años después, a partir de enero de 1871. Será en ese instante, tras la rápida y aplastante victoria de la coalición del reino de Prusia con otros territorios germanos, sobre el imperio francés de Napoleón III, cuando se pondrán los cimientos de Alemania con el naciente II Reich. El rey Guillermo I pasará a ser emperador tras ser entronizado en el palacio de Versalles, sede histórica del poder francés, con Otto von Bismarck como canciller, antes en Prusia, ahora en Alemania. Decir III Reich es nombrar a Adolf Hitler, sin más.

En 1949, unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos entidades políticas, la República Federal bajo tutela y apoyo económico occidental, y la República Democrática, ¡qué paradoja en el nombre!, bajo la opresiva bota de la URSS. El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín; el 18 de marzo de 1990 se celebraron elecciones libres en la RD con la victoria de los democristianos, que gobernaban en la RF, con Helmut Kohl al frente, lo que aceleró la reunificación.

Desde el 3 de octubre de 1990 quince estados, diez más cinco, con Berlín como capital, forman la estructura política de esta república federal. El primer presidente fue Richard von Weizsäcker y tras las elecciones de diciembre de ese año Kohl se convirtió en el canciller. Hoy sigue siendo la primera economía de la Unión Europea, pero no pasa por su mejor momento.

Aunque la unificación fue un éxito y el nivel de vida de los alemanes orientales subió de forma notable, la división sigue viva en algunos aspectos preocupantes como lo es el claro peso de la ultraderecha en los estados de la antigua RDA. Si el ultranacionalismo de extrema derecha fue determinante en el protagonismo alemán en las dos guerras mundiales, ¿debemos preocuparnos hoy?

La derecha más allá del conservadurismo clásico crece en el mundo, no solo en Alemania. Israel, EEUU, Reino Unido, Francia, Italia, Austria, España, Hungría, Japón, etc. Lo que no tienen otros países son los antecedentes alemanes, por lo que poner el foco en el gigante germano no es descabellado.

A fecha de hoy en el gobierno federal se sigue manteniendo la gran coalición, experimento que se viene repitiendo en los últimos tiempos y que se nos ha presentado como el intento de los dos grandes partidos para que la ultraderecha no entre en el gobierno, lo que por un lado es un acierto, pero que tiene un gran riesgo. Al estar los socialdemócratas y los democristianos en el poder la oposición queda en manos de Alternativa para Alemania, el partido ultra más potente, aunque no el único. Y desde la oposición se puede hacer mucho ruido, lo que gusta a muchos jóvenes, el grito, el anti todo. Conclusión: la derecha extrema crece. Problema de casi imposible solución. Este extraño partido, muy masculinizado pero liderado por una mujer; que abomina de los homosexuales, pero su líder lo es, y de forma explícita; y que rechaza al inmigrante, aunque la pareja de su figura más visible no sea alemana de origen; AfD, parece que no podrá gobernar en solitario en un futuro muy cercano, al menos mientras el líder de la CDU actual, Friedrich Merz, pueda evitarlo. Otra pregunta surge, por tanto: ¿los votantes democristianos seguirán prefiriendo al SPD como socio o girarán hacia AfD? Y plantear esta hipótesis, solo pensar en ella, ya nos aterroriza.

La gran diferencia de la realidad política actual con las anteriores citadas es la existencia de la Unión Europea, el mejor experimento en la historia de la humanidad de crear un ente político para evitar guerras y diseñar un futuro de convivencia en democracia. Sin duda la UE ayudará a los alemanes a gestionar con bien su actual encrucijada.

Dado que vivimos en España hay que recordar, ahora que parece haber perdido el juicio, que hubo un tiempo en el que Felipe González ayudó, y mucho, a Helmut Kohl en momentos graves en lo personal y en lo político. Ahora que el canciller Merz necesita tanta ayuda me gustaría, lo confieso, que pudiese encontrar en algún español el apoyo que precisa.

