Oportunismo incendiario

La continuidad durante 10 días de una ola de calor implacable y una carga de vegetación importante tras una primavera lluviosa han puesto las condiciones necesarias para alimentar la ola de incendios que en los últimos días está asolando la mitad occidental de la Península, desde Galicia hasta Cádiz. Ni la evolución de muchos de estos fuegos ni las previsiones meteorológicas de los próximos días permiten confiarse: la situación de máximo riesgo en la mayor parte del territorio aún se prolongará, con consecuencias que aún no se pueden prever. El contexto climático está detrás de la catástrofe que están viviendo miles de personas evacuadas o que ven calcinado el paisaje de sus tierras, incluyendo espacios naturales o de valor cultural vitales para su economía local. Y el contexto político sigue inmerso en la polarización, la competencia por la frase con más recorrido viral y la incapacidad de poner por delante el interés general a la dinámica de destrucción mutua entre los partidos políticos. Como otras veces, la crispación oculta las posiciones de quienes desde la cercanía a lo que sucede en cada territorio o desde el trabajo en el seno de los organismos competentes atacan directamente la catástrofe en atención a su urgencia, y no pensando en sacar provecho político.

El cambio climático está haciendo derivar el paisaje de España hacia un horizonte de mayor aridez, menos disponibilidad de agua y fenómenos meteorológicos más extremos. Y ante esta deriva se puede actuar a nivel macro, con acciones de prevención o reaccionando de forma eficaz ante las emergencias. Es no solo justificable sino necesaria la crítica cuando la gestión pública se demuestra insuficiente, errónea o directamente negligente en cualquiera de estos aspectos. Aunque, salvo casos flagrantes, es difícil que en caliente cualquier atribución de responsabilidades pueda ser argumentada con fundamento.

En este último episodio ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha exhibido una actitud inoportuna con tuits de tono inadecuado cuestionando la ausencia de presidentes autonómicos del PP en primera línea. Eso no tiene nada que ver con que la reacción de sus respectivas administraciones haya sido o no diligente, que es lo que se debería cuestionar desde la responsabilidad. La cadena de mensajes de Puente ha tenido réplicas desde la oposición, algunas perfectamente razonables y otras poniendo el foco en que el presidente del Gobierno esté de vacaciones o en que el Gobierno central no haya tomado el control de una acción que en primera instancia es de responsabilidad autonómica si no se le reclama ayuda.

No solo los políticos incurren en reacciones precipitadas e inconsistentes. Forma parte de la naturaleza humana buscar culpables concretos, señalables, y a ser posible que coincidan con las fobias personales o ideológicas. Pero la magnitud del desastre natural que afronta España requiere respuestas políticas orientadas a la cooperación y la concordia, por encima de las diferencias partidistas y las dinámicas extremas de confrontación. Detrás de esta ola de incendios está una nueva era en la protección del medio natural, que requerirá una revisión profunda de la respuesta actual y sobre todo, mucha planificación en políticas preventivas que incumben a todas las administraciones.

