El eco eterno de Javier Lambán

Javier Lambán era un gran aragonés, de esos que no se olvidan y no dejan indiferente a nadie. Sus ocho años al frente del Ejecutivo autonómico (2015-2023) son el reflejo de lo que ha sido, es y será Lambán. Durante ese periodo, pero también tras su salida del Pignatelli, demostró que para construir el Aragón del futuro había que ser inteligente, audaz, valiente y un luchador convencido de que, incluso, lo que puede parecer imposible resulta posible.

La fórmula que tuvo que emplear para gobernar la comunidad contaba con muchos ingredientes, pero el principal fue la capacidad para negociar y consensuar la acción de dos Ejecutivos basados en el entendimiento. Lambán demostró talante para aunar voluntades y sellar pactos con partidos como el PAR, CHA y Podemos, y esa fue, precisamente, una de las virtudes por las que será recordado, el valor que le dio el diálogo, algo tan necesario y tan ausente en la política actual. Incluso se le llegó a pasar por la cabeza, tras perder las elecciones de 2023, ofrecerle un pacto a Azcón, aunque finalmente no lo hizo, tal y como reconoció en la charla que publicó El Periódico de Aragón el pasado 23 de abril junto con los otros tres presidentes que gobernaron la comunidad durante este siglo: Luisa Fernanda Rudi, Marcelino Iglesias y Jorge Azcón. Aquel día, Javier Lambán disfrutó porque era, ante todo, un hombre de diálogo. También hizo gala de esta virtud durante la pandemia, una de las crisis más complicadas que tuvo que lidiar en su segundo mandato, logrando aunar voluntades y poniendo todos los recursos disponibles de las instituciones y de los agentes sociales (empresarios y sindicatos) a disposición de una causa común.

Otro de los rasgos que hacían diferente a Lambán eran sus fuertes convicciones, algo que le provocó más de un disgusto y algún enfrentamiento no menor, como quedó demostrado durante la negociación de una candidatura conjunta con Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno. Él llevaba a fuego lo de que Aragón no fuera menos que cualquier otra comunidad porque sabía que la tierra que le vio nacer se encontraba en un fuego cruzado de intereses entre Madrid, Cataluña y el País Vasco. Pero Lambán supo jugar sus cartas como presidente de Aragón en ese escenario en el que competía con otros territorios, una circunstancia a la que, no obstante, logró darle la vuelta, convirtiendo a la comunidad en un cruce de caminos ideal para la llegada de inversiones.

Lambán luchó con firmeza por el despegue económico de Aragón tras la salida de la crisis de 2008 con apuestas que cristalizaron en su segunda legislatura, y deja como legado la reinvención de la economía Aragón con claras apuestas por la logística, la energía, el sector del automóvil y la agroalimentación, entre otros sectores. La ampliación de Plaza, la llegada de BonÁrea y Amazon, el desarrollo del segundo complejo de Inditex en Zaragoza, el aterrizaje de centros de datos y de la gigafactoría de baterías son solo algunos de los logros que se gestaron con él como presidente, lo que dejó a Aragón en la rampa de salida hacia el futuro. Y lo hizo sabiendo pulir el mayor tesoro que tiene la comunidad: sus recursos naturales y su situación estratégica.

Lambán, en definitiva, pensaba en grande a la hora de imaginarse Aragón. Cualquier conversación o charla con el expresidente permitía descubrir que el horizonte que dibujaba en su cabeza llevaba muchas horas de meditación y, por tanto, un convencimiento íntimo de que eso era lo mejor para su tierra. Tampoco llevaba nada bien que la comunidad arrastrase tantos complejos, algo contra lo que luchaba contra viento y marea, así como por mantener firme el timón en los momentos de tempestad.

Rendirse nunca fue un verbo que le gustara conjugar, algo que ha demostrado durante toda su trayectoria y ha llevado hasta el extremo con su enfermedad. Nunca paró ni bajó los brazos, convencido de que lo que hacía era lo mejor para Aragón y para su partido, un PSOE en el que se ha ganado un hueco más que merecido pese a las disputas que ha librado en los últimos años con Pedro Sánchez y Ferraz. Porque Lambán tampoco era de los de callaba. Quería tener voz propia. Y la tuvo. Porque quería que Aragón también la tuviera.

El legado que deja Javier Lambán a Aragón es inmenso y eso es, en definitiva, lo que siempre le movió y quiso dejar como herencia a su tierra. Adiós y gracias presidente.

