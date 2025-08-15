El legado del presidente Lambán

Las personas somos el recuerdo que dejamos. Somos el camino que recorremos en vida y el legado intelectual y material que prestamos a las siguientes generaciones. Este viernes, los aragoneses recibíamos la trágica noticia de la muerte temprana del presidente Javier Lambán, un hombre honrado y entregado a su tierra, donde deja una huella inconfundible.

Javier fue un político trabajador y fiel a sus principios, los mismos que le enrolaron en su partido y guiaron sus pasos al frente del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, así como en el Senado. En cada una de estas instituciones fue un ejeano ejemplar y un aragonés de pro que jamás eludió las batallas que le correspondían.

Su legado es indeleble. El presidente Lambán puso el listón alto y abrazó la idea de un Aragón líder en España. Para ello, y pese a lo complejo de la encomienda, ignoró los lastres que históricamente han frenado a nuestra tierra y sentó algunas de las bases elementales del Aragón que hoy disfrutamos. Un Aragón que brilla en ámbitos tradicionales, como la agroindustria; modernos, como la logística o la producción de energía; y disruptivos, como la computación de datos.

Ese es el sello que deja Javier Lambán y así se lo reconocerán los aragoneses, quienes también pensarán en él como un aguerrido defensor de nuestro Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española, la gran obra política de nuestra democracia, que habilitó una herramienta, el autogobierno, que tanto ha hecho por Aragón y del que tanto se preciaba Javier.

El presidente Lambán también destacó por contar con un apetito voraz por el conocimiento y, en especial, por la historia. Ese apego por la crónica más rigurosa le llevó, entre otras iniciativas, a dar pasos decisivos para el regreso del arte eclesiástico arrebatado al Aragón oriental, una defensa de nuestro patrimonio que es, además, un hilo invisible que une el trabajo de los últimos presidentes en el cargo.

Precisamente, tengo la fortuna de haber compartido con el presidente Lambán la idea de que Aragón es un proyecto común, una ilusión que nos atañe a todos, y que las iniciativas, sobre todo aquellas que trascienden las legislaturas, deben desprenderse de las perspectivas partidistas.

Por tanto, gracias, Javier, por los proyectos que iniciaste y por las líneas maestras que esbozaste. Hace dos años me comprometí a no hacer una enmienda a la totalidad a tu trabajo, pues tu empeño por hacer de Aragón un territorio líder será determinante para las futuras generaciones.

Si somos el recuerdo que dejamos, tú eres y serás honradez, esfuerzo y defensa de nuestra historia. Y serás la ilusión de un Aragón líder.

Descansa en paz.

