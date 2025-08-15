Presidente en tiempos difíciles

Conocí a Javier Lambán en los años 80 del pasado siglo. Era entonces un inquieto concejal de Ejea de los Caballeros. Subía a veces por Huesca y tenía buena relación con la gente del área de cultura de la Diputación altoaragonesa. Allí se encontraba cómodo, y decía que se consideraba, como nosotros, del Aragón septentrional. Algún día quedamos a comer. En aquellos primeros encuentros me contó que su pensamiento político se había forjado en los años de universidad en Barcelona y en posiciones políticasmucho más allá de la socialdemocracia.

Aquellos años gobernaba en Madrid Felipe González. Javier como el resto de compañeros del partido acabábamos de digerir el trauma que supuso el volantazo de la OTAN. No fue nada fácil. Sin embargo con el impulso, en el último segundo, de aquella victoria, el gobierno socialista se enfrentó a la reconversión industrial, a las huelgas generales, y a la ruptura con la UGT de Nicolás Redondo.

Después de los fastos de los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla vino la marejada del año 93 y el acoso implacable para hacer caer a Felipe González. Fueron años difíciles para todos. Las elecciones de los años 95 y 96 fueron un formidable socavón para el PSOE. Pasado el bache cuatro años después el partido socialista llegó a un acuerdo con el Partido Aragonés y volvió a las principales instituciones de Aragón. Javier Lamban presidió la Diputación de Zaragoza y con aquella palanca inició una senda de éxitos políticos hasta llegar al Pignatelli.

El reflujo de la Expo de Zaragoza del 2008 tampoco fue fácil. El mismo día de la clausura del evento se hundió Lehman Brothers e inmediatamente se derrumbó la economía mundial. Aquella crisis generó una extraordinaria fragmentación de los parlamentos, de tal suerte que para formar gobierno Lambán tuvo que componer una coalición con cinco partidos y poner de acuerdo desde el PAR, todavía muy influido por Biel y dirigido por Aliaga, hasta el Podemos de Echenique, la Chunta e IU. Para llegar a acuerdos los morados exigieron una negociación televisada en directo. Aquello no había pasado nunca. Y lo que parecía imposible, a Lambán le salió bien.

Ya presidente de Aragón, tuvo que emplearse a fondo para encauzar todo aquel puzzle. Fue una gran demostración de capacidad política, era muy complicado afinar con éxito aquella orquesta tan enrevesada. Y volvió a formar gobierno el año 2019.

Después llegó la pandemia. Fue una prueba de fuego para todos los gobernantes, nadie podía atisbar por donde estaba la salida de aquel laberinto. Los servicios sanitarios permanentemente saturados y nadie sabía muy bien como atacar a un enemigo microscópico que mataba en Aragón a cientos de personas cada día. La vacuna, todo con batir un récord llegó muy tarde, era ya el final de la legislatura.

La salud no acompañó a Javier Lambán en los últimos años y ha tenido que afrontar una enfermedad cruel e implacable. Lo ha hecho con entereza y con valentía. Mirando de frente y con extraordinaria dignidad, las dificultades de su padecimiento, pero a pesar de todo, peleando por sus ideas contra viento y marea hasta el último suspiro. Presidente Lambán, descansa en paz.

Suscríbete para seguir leyendo