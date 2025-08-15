Los pueblos se llenan de vida

El 15 de agosto en Aragón es, tradicionalmente, uno de los momentos escogidos por más aragoneses para regresar al pueblo. Atraídos en muchos casos por la celebración de las fiestas patronales en más de un centenar de municipios, muchas familias organizan sus vacaciones de verano incluso para no faltar a esta cita. Y si además, como este año, el 15 de agosto engancha con un fin de semana en un puente festivo para todos, tanto los que trabajan como los que no, no hay excusa para coger los bártulos y regresar a ese rincón donde el apego emocional y el arraigo son los que ganan la batalla a los viajes al extranjero o cualquier destino nacional. Se trata de una costumbre importante, que pasa de generación en generación, a conservar porque son estos días en los que muchos pequeños rincones de la comunidad que padecen los efectos de la despoblación, las consecuencias del exodo rural en busca de oportunidades de futuro, reviven y se llenan de vida multiplicando, a veces por mucho, su población durante unos días. Se trata de un subidón emocional que también saca a la luz las costuras de sus propias capacidades para atender tanta demanda.

Acostumbrados a una cartera de servicios bajo mínimos durante el resto del año, algunos sufren las consecuencias de ese aumento demográfico exponencial de pocos días en el verano. Porque dura tan poco que la Administración no ve necesario tenerlos preparados durante todo un año para soportar durante unos días un aumento tan abrupto como efímero de sus necesidades más básicas. El abastecimiento de agua, la demanda de alimentos tan esenciales como el pan de cada día o la compra diaria en localidades que, en ocasiones, ni siquiera tienen multiservicio durante los doce meses. O contar con un cajero automático donde sacar dinero para algún imprevisto, recibiendo un aluvión de visitantes que a veces exportan sus hábitos urbanos como si fuera la única forma de vida que existe en el territorio.

Las fiestas de agosto llenan de vida los pueblos necesitados de pulso demográfico, pero lo hace en un ambiente festivo en el que los males siempre son más llevaderos y cuesta menos asimilar las carencias. Es el momento de reencontrarse con la familia y amigos, de celebrar juntos y recorrer todos esos rincones que devuelven a todos a la infancia o un pasado reciente lleno de buenos recuerdos. Todos son un poco más felices cuando están en el pueblo, su pueblo, aunque a veces sea la única vez en el año que lo pisan y recorren. Mientras, los municipios se preparan para darles la mejor bienvenida posible, invierten lo necesario en el programa de fiestas para que al año siguiente vuelvan a la cita, y suplen sus carencias, las que padecen durante el resto del año, con la ilusión del momento. Muchos pueblos no estarían preparados para un aluvión de habitantes tan brutal si este se diera de forma sostenida pero, aunque sea por unos días, nadie les quita lo bailado. Ni a los que viven allí siempre ni a los que llegan solo para pasar unos días.

