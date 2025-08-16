Adiós a una figura clave en Aragón

Javier Lambán es una de esas figuras de la política que pasarán a la historia de Aragón como una de sus piezas clave. No solo por sus decisiones al frente del Gobierno como presidente autonómico (2015-2023) o por haber dirigido la gestión pública en momentos históricos muy complicados como durante la pandemia del covid-19. Su relevancia viene dada por su voluntad de alcanzar consensos, por su capacidad de diálogo y de aglutinar apoyos en torno a un gobierno cuatripartito que era inédito en 2019, por su vocación municipalista, como concejal y alcalde que fue, que llevó como bandera hasta el final. Aunque, en los últimos años de su vida, todos los focos se los ha llevado su obsesión por tener voz propia dentro de un partido como el PSOE. Una defensa a ultranza que le llevó, tras el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general, a aparecer siempre como una visión crítica y discordante con Ferraz y en manifiesta rebeldía con su deriva o sus decisiones más polémicas, como la ley de amnistía o la financiación diferenciada para Cataluña.

Nadie le puede reprochar a Javier Lambán sus intentos por aunar esfuerzos a favor del interés general de Aragón. Lo hizo con las comunidades gobernadas por el PP para reclamar un nuevo sistema de financiación más justo y en el que el reparto de fondos estatales atendiera los criterios de despoblación. También cuando intentó una candidatura conjunta con Cataluña para lograr unos Juegos Olímpicos de Invierno, aunque terminó en fiasco por las evidentes diferencias políticas. Y ese es precisamente uno de los valores que la política más necesita, la vocación de intentarlo, de asumir riesgos y de dejarse pelos en la gatera cuando hay un bien mayor que el rédito propio y que se llama Aragón.

Lambán será ya para siempre el presidente que empezó a conseguir para la comunidad el ansiado regreso de las pinturas murales de Sijena, el que relanzó Plaza y empezó a traer inversiones de calado y con futuro como fue el aterrizaje de Amazon Web Services (AWS) en Huesca, Villanueva de Gallego y El Burgo cuando los centros de datos eran un gran desconocido en Aragón. O el que fracasó en su intento de unir Candanchú y Formigal con una telecabina por Canal Roya. Porque todo forma parte de una figura clave de la política y del Aragón moderno, y todo lo representan solo unos pocos. Los que entienden, como canta su idolatrado Joan Manuel Serrat, que «el mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo». Ahora su alargada sombra seguirá presente en la senda del socialismo aragonés con el que fue tan crítico. Y Aragón le guardará un rincón muy especial en su historia, para que su voz propia nunca se apague.

Suscríbete para seguir leyendo