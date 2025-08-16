El tedio estival

Caer en el aburrimiento veraniego es habitual, pero siempre hay cosas o motivos en los que entretenerse. Hace tiempo que viene preocupándome la elevada deuda pública española. Sinceramente, me provoca vértigo. Por ello, me puse a revisar algunos recientes informes con los que lejos de tranquilizarme, esa preocupación ha aumentado considerablemente.

A finales del pasado mes de junio, la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) analizó la evolución reciente de la deuda pública española y el Banco de España, en su nota de prensa del 13 de junio, certificó que la deuda de todos españoles ascendía a 1.668 miles de millones de euros (1,6 billones de €). La tasa de crecimiento del saldo de la deuda fue del 3,3% interanual. La ratio deuda/PIB (PIB nominal) está en el 103,5% en el primer trimestre de este año.

Si bien hemos mejorado este porcentaje con respecto al 2024 en 2,8 puntos porcentuales, hemos de tener en cuenta que la Comisión Europea considera excesivo un endeudamiento superior al 60% del PIB, o un déficit público que supere el 3% (reglamento UE 2024/1263). Pero ¿cuál es el motivo de ese aumento de la preocupación? Tengo la sensación, y espero no ser el único, de que el actual Gobierno de España no está gestionando la economía con la prudencia necesaria, dentro del actual contexto económico, tanto nacional como internacional.

Si observamos los datos del informe de la Airef, en el año 2020 se produce un evento extraordinario (debido a la pandemia): una caída de 10,9% del PIB y esta caída arrastra a la ratio Deuda/PIB hasta el 124,2%. Lo que pretendo decir es que un hecho excepcional, en cualquier momento, con estos niveles de endeudamiento, pueden llevarnos a situaciones financieras tremendamente complicadas. Grecia. Porque la deuda en términos económicos se mantiene y el PIB cae hasta niveles insospechados.

¿Es un hecho excepcional que el presidente Trump un día piense que nos debe poner a la Unión Europea un 15% de aranceles a nuestros productos y otro día piense que un 30%? Indudablemente sí. Ya veremos cómo esto se materializa en el PIB, directa e indirectamente. ¿Es otro hecho excepcional la carrera armamentística que se está gestando en el ámbito internacional? Seguramente también.

Es público y notorio que el Estado está batiendo récord en la recaudación de impuestos, año tras año, y la deuda sigue aumentando, un 3,3% el último año en términos reales, como he reflejado anteriormente. Decíamos en el sector donde he trabajado durante décadas: «no me cuadra».

Suscríbete para seguir leyendo