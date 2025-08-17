Cumbre sin resultados

Las frases inconcretas o vacías de contenido de Donald Trump y Vladímir Putin al final de la cumbre de Alaska han sido determinantes para que la conclusión mayoritaria sea que la reunión ha dejado el alto el fuego en Ucrania para mejor ocasión, Rusia se ha mantenido en sus posiciones de partida y la cita de mañana de Volodimir Zelenski en la Casa Blanca certificará que Estados Unidos deriva la salida de la guerra a las concesiones que esté dispuesto a hacer el presidente ucraniano. Las declaraciones de Trump a la cadena Fox News al regresar de Alaska no permiten llegar a otro puerto porque el presidente ha subrayado que la resolución del conflicto depende ahora de Zelenski. La conversación de Trump con varios líderes europeos y de la OTAN lleva a una conclusión parecida.

Puede decirse que el discurrir de la guerra y de la crisis de seguridad en Europa se mantiene donde estaba antes de la cumbre, con el dato añadido de que, según se desarrolle mañana la reunión Trump-Zelenski en Washington, cabe sospechar que la responsabilidad de una falta de acuerdo para lograr una tregua se impute al presidente ucraniano. La encerrona de hace unos meses, transmitida por televisión, es un mal presagio para aventurar una mediación equilibrada de Trump en el conflicto; la ausencia efectiva de líderes europeos en las negociaciones abunda en un marco de referencia dentro del cual Rusia mantiene intactos todos sus objetivos. Nada ha cambiado en orden a dar con un desenlace solvente y duradero cumplidos los tres años y medio de guerra.

La consideración de la cumbre como «tremendamente productiva» hecha por Trump apenas empaña la sensación de que ha fracasado la diplomacia-espectáculo del presidente, que solo ha servido para romper el aislamiento de Putin en el orbe occidental. Para percibir a renglón seguido como poco menos que segura la violación del derecho internacional si el presidente de Rusia se sale con la suya y logra anexionarse el equivalente al 20% del territorio de Ucrania, reconocido como tal por las Naciones Unidas desde el día de su ingreso en la organización. Con el añadido de que, además, pretende Putin mutilar los atributos de soberanía de Ucrania al impedirle que ingrese algún día en la OTAN.

Era innecesario demostrar, por sabido, que Trump no lograría la paz en Ucrania en 24 horas. Todo lleva a suponer que siete meses después de instalarse en la Casa Blanca se dispone a atender las exigencias de Putin, pero la imprevisibilidad de Trump obliga a dejar siempre abierta una puerta a la sorpresa o a la improvisación. Porque si, hasta la fecha, la amenaza de sanciones a Rusia, si se prolongaba la guerra, y la movilización de dos submarinos nucleares después de una disparatada declaración de Dmitri Medvédev han sido poco más que recursos escénicos, apenas hay pistas de cómo puede reaccionar Trump si la crisis sigue enquistada. Sí hay, en cambio, la sensación de que Rusia tiene la necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo de larga duración con Estados Unidos para actualizar su imagen de gran potencia, determinante en Europa, y para reactivar una economía debilitada por la guerra, la caída de las rentas del petróleo y las sanciones internacionales, una situación de la que Estados Unidos tiene un interés limitado en sacar provecho.

Suscríbete para seguir leyendo