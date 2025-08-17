Hasta el final, compañero Lambán

No soy de escribir elogios de quienes he considerado mis maestros, mis mentores, mis guías políticos , culturales, sociales o intelectuales, mucho menos, hacerlo cuando la guadaña ha segado sus vidas. Siempre he creído que los afectos, los halagos, los sentimientos hay que expresarlos en vida. Pero ya decía Rubalcaba que en «España se entierra muy bien», poco más o menos ….

Se me ha pedido que hoy escriba algo sobre los últimos días de mi amigo y compañero Lambán y , a buen seguro, no soy el más indicado para hacerlo. Su querida esposa Marisa o su hija Teresa o sus hermanos y familiares lo podrían hacer con más propiedad que yo. En todo caso quiero reafirmar mi convicción que nos ha dejado físicamente Javier pero con nosotros permanece su legado pleno de humanismo en el sentido estricto del término de poner a las personas en el centro de la actividad política. Por eso respetaba tanto a personajes como Mújica o el Papa Francisco a quienes tuvo la oportunidad de conocer y reconocer. Pero también en el sentido más académico del término que define a un hombre culto, amante de las letras, del cine, de la música... Me dicen que hace muy pocos días seguía comprando libros que devoraba con pasión y mantenía la ilusión de poder presentar un nuevo libro que recopilaba su laboriosa tesis doctoral sobre la Reforma Agraria en la II República. Me permito apuntar que la presentación de este libro debería ser el momento adecuado para rendirle el tributo que su dilatada trayectoria política tanto merece.

Pero por encima de todo su preocupación, que ha llenado de sentido su larga y penosa enfermedad, ha sido su querido PSOE como elemento fundamental en el devenir futuro de la idea de España.

Esta obsesión intelectual derivada de su conocimiento de la historia que le ha permitido conocer nuestro pasado más reciente como nación le hace ser un consumado conocedor de un presente que él consideraba manifiestamente mejorable y proyectar un futuro cargado de pesimismo, algo así como si se retrotrajera a la gran debacle del 98 que tanta desazón causó en los intelectuales de la época . Y este pensamiento lleno de una coherencia impecable con lo que ha significado a lo largo de la historia el socialismo le ha granjeado grandes incomodidades en el ámbito interno y más comprensión en la ciudadanía, como han demostrado quienes tantas muestras sinceras de cariño le han tributado.

Hasta el final de sus días no ha cesado de repetir una idea de España que entronca con una Transición que si no fue modélica, como de ello algunos intentan convencernos, ha permitido la etapa más larga de paz de la que han gozado los españoles, al menos desde 1812 y una idea de España que entronca con las doctrina ilustrada que en la II la República intentaron desarrollar los intelectuales de la época y que Javier ha querido que fueran su santo y seña hasta el final: educación, cultura y lucha contra la desigualdad.

Es por eso por lo que sus últimos días han estado centrados en trabajar en su última publicación sobre la reforma agraria en la República, un asunto que e apasionaba, seguramente porque así les devolvía a los labradores , como su querido padre, la honra de haber sido pobres pero honrados, humildes pero amantes de la justicia. Es en este estudio es donde convierte sus ideas ácratas en un ejercicio de moderación socialdemócrata que ha sido la esencia de su vida. Así que hasta el final, compañero Javier, fiel y coherente con la tradición socialista en estos tiempos tan líquidos donde muchos no saben ni dónde están ni dónde quieren llegar.