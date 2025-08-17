El legado de Lambán, una oportunidad para Aragón

Javier Lambán recibió la Medalla de Aragón de manos del presidente Azcón en abril de 2024. / EL PERIÓDICO

El último adiós a Javier Lambán ha significado la despedida de un referente de la política actual y un símbolo del Aragón moderno que será difícil de reemplazar. Como todas las personas que han contribuido a la prosperidad y el crecimiento del territorio, más allá de sus fronteras, se agolpan los elogios y las muestras de cariño y reconocimiento hacia una persona honesta y comprometida con su tierra, un abanderado del diálogo y la defensa a ultranza de unas ideas que no se veía eclipsada ni condicionada por ese tacticismo partidista que en la actualidad hace tambalear a todo el que se acerca a la difícil tarea de ser un servidor público y poner a Aragón por encima del rédito individual o partidista. Me sumo a todas las muestras de cariño y reconocimiento a sus logros y su difícil tarea de aunar voluntades en favor del interés general más allá del resultado electoral. Y a esa puesta en valor de tener voz propia, más allá de las afinidades o discrepancias con quienes intentan dirigir los designios de cada comunidad desde el centralismo o, a veces, la tiranía de unas siglas que no están demasiado acostumbradas a la crítica.

Tener voz propia, eso que ahora todo el mundo ensalza como su principal rasgo y que muchas veces se confunde como rebeldía con la deriva socialista bajo la dirección de Pedro Sánchez, en realidad forma parte de un legado que habrá que ver cómo y quién recoge el testigo para darle continuidad. Sobre eso quizá habrá que reflexionar ahora que el lambanismo ha perdido su brújula y me parece que va más allá del camino que decida recorrer el socialismo aragonés a partir de ahora. Hoy todos, compañeros y contrincantes, lloran su pérdida en su despedida, pero mañana puede que esta ayude a dar un golpe de timón a la política en una tierra que siempre ha sido de pactos, de grandes acuerdos.

Si su legado es tan relevante como lo han sido todas sus aportaciones en el pasado reciente de Aragón, quizá pronto haya que repensar cómo mantener viva esa esencia para replantearse algunas cuestiones importantes para el futuro a corto plazo de la comunidad. Por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto, si su marcha puede servir para recuperar esa esencia sobre la memoria histórica y democrática que Lambán siempre llevó por bandera y que derivó en una ley aragonesa pionera, valiente y con vocación de cerrar heridas aún abiertas, que la dependencia del PP con Vox llevó a machacar emprendiendo una batalla judicial sobre la legalidad de su derogación. Fue un claro ejemplo de cómo las ideas, con amplia mayoría en el territorio hasta la irrupción de la extrema derecha, se transformaron para ofrecer una moneda de cambio, y un argumento de confrontación, que permitiera un Gobierno alternativo al que lideró el socialista durante ocho años. En su lugar, se impulsó un Plan de Concordia que, más de un año después de su aprobación, sigue sin entenderse, sobre todo por sus efectos prácticos. Ahora no toca, dirán algunos. Pues cuando toque.

También debería reabrirse un debate interno en el nuevo PSOE de Pilar Alegría. No tanto porque ella vaya a cambiar de estrategia o el contenido político de su proyecto a futuro para Aragón, sino por cómo dar cabida al legado de Lambán y su mensaje, en una organización en la que nadie se quede excluido. La voz del ejeano pasó a convertirse en una tribuna apartada de la primera línea de la política activa pero son muchos los militantes que comparten sus reflexiones sobre las relaciones con el independentismo catalán, debates cruciales como la financiación autonómica y la singularidad de Cataluña en una especie de reparto a la carta y en función de los equilibrios para mantener el Gobierno de Sánchez o de Salvador Illa, o incluso la defensa de la Constitución o del Estatuto de Autonomía aragonesa por encima de los intereses de Ferraz.

Su mensaje, el de Lambán, era claro, pero perder el timón del partido en Aragón llevó a muchos de sus defensores a desaparecer de la toma de decisiones, o de la discusión interna (siempre sana) en el PSOE autonómico, provocço virajes en los posicionamientos en las Cortes que complican su labor de oposición... La figura de Lambán puede convertirse en un refugio al que poder regresar cuando vengan mal dadas en el futuro. Pero desvirtuarlo u olvidarlo puede ser una equivocación histórica en un partido con vocación de gobernar por y para todos, no solo a los que comulgan con las ideas del partido a nivel estatal.

También la figura de Lambán pone hoy de relevancia la sensación de estar asistiendo a una oportunidad histórica. En tiempos de polarización y barro a nivel nacional, Aragón necesita más aragonesismo para cubrir ese vacío que la política estatal siempre olvida y que los ciudadanos en el territorio siempre agradecen. Al final, lo que el contribuyente reclama a sus servidores públicos es que atiendan lo que les preocupa y les afecta. Confiar en una voz que se ocupe de ello, que lo defienda también en Madrid y que no reble frente a los vaivenes de la anécdota de turno. No es que no exista el aragonesismo en la comunidad, no es eso, es que todos los partidos se impregnen ello, lo interioricen y lo pongan en práctica. Para que tener voz propia no dependa de una sola persona, por relevante que sea, sino que sea una seña de identidad... de todos.