Políticos y catástrofes naturales

En un verano tan extraño como este, con un comportamiento irregular de ríos y barrancos tras las lluvias, con temperaturas por encima de todos los niveles conocidos, y con una España que parece una chimenea, está resultando vergonzoso asomarse a los medios de comunicación o a cualquier red de las que usan nuestros representantes públicos, y comprobar su escaso nivel ético.

Parece que quieren comunicarse pero en realidad se convierten en víctimas de su propia incompetencia ya que se rebajan a un nivel que difícilmente se puede igualar en una discusión de barra de bar.

Posiblemente sería bueno que, dada la situación, en vez de ponerse verdes con sus destinos turísticos, algo que no nos importa, se pusieran a trabajar. Sería bueno que volvieran a la empresa que les paga y se pusieran al frente de todos los frentes posibles para organizar y colaborar, incluso, levantando aquellos limites con los que se encuentran los que verdaderamente se enfrentan a los problemas, bien sean bomberos, militares de la UME y otros organismos que están directamente actuando sobre el terreno. También convendría que se preocuparan de esos ciudadanos que son los que les pagan el sueldo y que se están quedando en una situación difícil y complicada.

Tampoco debemos asistir a ese lamentable espectáculo mediante el cual se pretende eludir las competencias que cada uno tiene establecidas por ley en cada caso. La Constitución y los desarrollos legislativos posteriores han dejado establecido claramente hasta dónde llega la responsabilidad de las comunidades autónomas y del Gobierno central, que no el Estado, porque el Estado son todos.

No se les pide a los ministros de Sanidad, Educación o Universidades estar operando en el quirófano, dando clases o planificando proyectos de investigación; se les exige que en cada una de sus áreas de responsabilidad exista la estructura suficiente para que cada persona pueda cumplir su cometido de atención a los ciudadanos. Pero cuando surgen voces, como en estos días ocurre, que dicen que los ciudadanos afectados por los incendios se sienten solos, que los trabajadores de los servicios de extinción de incendios no cuentan con los medios necesarios u opiniones de los expertos que apuntan a falta de previsión y prevención en áreas señaladas como patrimonio natural de la Unesco, como Las Médulas, es que algo no se ha hecho bien.

Un incendio se puede generar en cualquier momento, bien intencionado o por causas imprevisibles. Pero su resolución varía mucho en función de qué medios se dispongan y de cómo se haya realizado la prevención. Se necesitan cantidades ingentes de recursos para apagar el incendio, pero con ello no se consigue salvar miles y miles de árboles y plantas que han tardado en algunos casos cientos de años en crecer, reconstruir parajes o salvar viviendas. Estos medios se convierten en un gasto que, de realizarse preventivamente, sería una inversión de la que se beneficiarían los ciudadanos, varias generaciones y también el planeta.

Nuestra clase política, en todos los niveles de las distintas administraciones, debería reflexionar si verdaderamente en sus áreas de responsabilidad están cumpliendo con aquello que la realidad les exige y pensar en qué han fallado. Antes fue el agua, ahora el fuego. ¿Qué será lo siguiente?

En estas situaciones, deberían pensar que los ciudadanos se merecen respeto, compromiso y ejercicio del cargo con dignidad. Si lo que buscan es estar en el poder para su beneficio propio solo tienen un camino: la dimisión.

Suscríbete para seguir leyendo