Vivimos en tiempos de selfis permanentes, de fotos que circulan por las redes a la velocidad de la luz, de imágenes de todos y de todo: del flequillo mal cortado hasta de los dientes sucios de la noche y los párpados estriados de la mañana resacosa. Si las cosas más triviales no van acompañadas de una foto, no existen. Por eso, en un mundo donde las fotos forman parte de nuestras vidas como el pan al comer o el teléfono móvil para vivir, hay fotos que se quedaron en nuestra retina, que permanecen almacenadas en el recuerdo de nuestras vidas, lejanas unas, pero muy cercanas otras. Son fotos que resumen perfectamente la etapa histórica que nos tocó vivir.

El Beso en el Ayuntamiento de París del año 1950 simboliza de manera antológica la libertad, el amor en la calle, la felicidad frente al pasado reciente. La instantánea de El hombre ante el tanque tomada en la plaza de Tianamen en 1989 representa todo lo contrario: la lucha por la libertad contra la tiranía del poder chino, la protesta valiente frente al inmenso poder que simboliza ese tanque. La niña quemada por napalm es el mejor símbolo de la barbarie que fue la guerra de Vietnam. Después de esta foto, la Casa Blanca tuvo que hacer frente a una opinión pública muy movilizada y contraria a la guerra. Pero hay otras muchas. Las de la caída del muro de Berlín. El retrato del Che. La muerte del niño Aylan, pequeño refugiado muerto en las playas turcas. Hasta la más reciente foto de Mariam, niña gazatí símbolo del hambre y del genocidio en Gaza. O el saludo fascista de Elon Musk en la convención republicana, muestra clara de la simbiosis de los milmillonarios norteamericanos con el poder autoritario de Trump.

La reciente imagen del encaje de manos entre Trump y Ursula Von der Leyen, así como la tomada al conjunto de los negociadores del acuerdo sobre aranceles dicen más que mil palabras: la prepotencia norteamericana y el achicamiento europeo quedará para la historia, porque en dos instantáneas se constata el mal acuerdo para los europeos y los beneficios cobrados por el trumpismo: la impotencia, la sumisión ante el capricho y el cinismo de un Trump eufórico, arrogante y chantajista.

La foto en el campo de golf propiedad de Trump, en un lugar privado, rebota en las instituciones europeas como una afrenta. Si por algo se caracteriza la UE es por la prevalencia de las normas, del papel institucional del protocolo. ¿Cómo han podido consentir tal acto de banalidad institucional? Ya no nos queda ni el respeto a las formas en esta planificada campaña por ignorarnos.

Aceptar sin contrapartidas el 15% de aranceles sobre el grueso de las exportaciones y el acompañamiento de compras por valor de 700.000 millones de dólares, así como inversiones de 600.000 millones adicionales pueden parecer un atraco a mano armada, pero al mismo tiempo dan para sentir el consuelo del mal menor. Ahora bien, con estas negociaciones la UE ha cometido un error estratégico de gran calado, el de transmitir una señal de debilidad, con ello animamos a Trump a presionar aún más en el futuro. Pero lo que más me duele es la dimensión social de esta renuncia, la claudicación de valores, la pérdida de señas de identidad. La UE no puede protegernos si deja de creer en sí misma.

A pesar de la insuficiente integración de la UE y la disparidad de intereses nacionales que limitan la capacidad de la Comisión para negociar, somos la segunda / tercera economía del mundo por PIB. Junto con China podríamos ser el contrapeso a los delirios del trumpismo, pero con lo pactado solo transmitimos que no nos creemos nuestra enorme capacidad de influencia y que asumimos como convidados de piedra la ruptura del multilateralismo, eje central de las políticas europeístas.

Si a esto añadimos la posición que la UE mantiene ante la masacre de Gaza, no son buenos tiempos para los europeístas militantes. La incapacidad de Europa para poner a Israel en su sitio le hace exhibir uno de los más penosos momentos de insensibilidad e impotencia frente a la barbarie.

La UE no puede resignarse a la irrelevancia, ni aceptando el desprecio de Trump al multilateralismo, ni soslayando el genocidio israelí en Gaza. Nuestro compromiso debe ser con un orden global basado en reglas y normas perfectamente expresadas en la carta de los derechos fundamentales.

Suscríbete para seguir leyendo