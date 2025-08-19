Genocidios e impunidades

Fue un 16 de marzo de 1968 en la provincia de Quang Ngai. La aldea, lo recordarán los más veteranos y los más leídos, se llamaba My Lai. Una compañía mandada por el teniente William Calley obligó a todos sus habitantes, ancianos, mujeres y niños incluidos, a ir hacia una acequia y allí los tirotearon. No hubo supervivientes. Entre cuatrocientas y quinientas personas fueron asesinadas.

La matanza se intentó silenciar pero hubo periodistas que consiguieron divulgarla. Fueron juzgados varios oficiales pero solo se condenó al teniente. Cadena perpetua que se redujo a tres años de arresto domiciliario gracias a Nixon. Y después obtuvo la libertad provisional. En 1971 un coronel del ejército norteamericano, Oran Henderson, confesaba a los periodistas: «Toda unidad del tamaño de una brigada tiene su My Lay escondido en alguna parte». No hubo más juicios.

La crueldad de la guerra de Vietnam afectó a la opinión pública y en las manifestaciones la gente le preguntaba a Lyndon B. Johnson: ¿a cuántos niños has matado hoy? Los estudiantes exhibían pancartas en las que se leía «En recuerdo de los niños quemados en Vietnam». Es solo un ejemplo, una guerra de tantas en las que el desprecio por la vida humana es evidente. Son sólo números.

No fueron sólo los nazis y los fascistas los grandes asesinos. Hay en los libros de Historia miles de episodios de los que solo unos pocos se puede decir que algunos de sus responsables acabaron ante un Tribunal y recibieron una condena justa. Y el siglo XXI continúa increíblemente la trayectoria de los anteriores. Hoy a Netanyahu y sus secuaces se les puede preguntar lo mismo que al presidente Johnson: ¿a cuántos niños has matado hoy? O también ¿Cuántos niños palestinos quieres asesinar para conseguir tus objetivos sionistas en las próximas semanas con bombas o por hambre?

También la pregunta vale para Putin, que lanza sus drones y cohetes contra barrios obreros de las ciudades ucranianas. ¿Acabará alguno de estos psicópatas del siglo XXI ante una Corte internacional para dar cuenta de sus crímenes? Poco probable. Son impunes y lo saben.

Suscríbete para seguir leyendo