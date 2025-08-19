¿Juntos contra el fuego?

Con media España quemándose el Gobierno y el PP siguen echándose las culpas de algo que ha quedado en evidencia en estas últimas semanas: la impotencia que están demostrando las administraciones autonómicas, pero también la central, para frenar unos incendios forestales que arrasan la mitad oeste de la Península, avivados por las altas temperaturas y la falta de políticas preventivas previas. No es un hecho nuevo que los fuegos se ceben con nuestro país, pero conviene recordar que el sobrecalentamiento del territorio, que está generando incendios de sexta generación, tan difíciles de extinguir, se produce como consecuencia del cambio climático. No es este, por tanto, un asunto que pueda plantearse como un elemento más de la disputa política, pero la actitud de algunos responsables públicos hace pensar que no solo se sienten incapaces de sofocar los fuegos sino también sus propios instintos para dejar de utilizar asuntos de tal magnitud en el enfrentamiento cotidiano.

Estamos hablando de cuatro personas que ya han fallecido en la extinción de los fuegos, de miles de ciudadanos que se han visto privados de su modo de vida, que han perdido sus casas, sus tierras y sus animales. Además, claro, del daño colectivo que representa la destrucción del medio ambiente. Después de asegurar que no acudiría a las zonas afectadas hasta que la emergencia hubiese pasado, Sánchez tuvo que corregir al cabo de unas horas su posición para dejar sus vacaciones en Canarias y acudir a Galicia, Castilla y León y Extremadura, en medio del cruce de acusaciones sobre presencias, ausencias y sobre los niveles de emergencia adecuados para actuar más eficazmente. En su reaparición, el presidente del Gobierno disparó por elevación planteando de nuevo la necesidad de un pacto de Estado sobre la emergencia climática. En un momento de regresión de las políticas climáticas en el contexto mundial y ante la proliferación de discursos que desvinculan catástrofes tan directamente ligadas al incremento de la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor en nuestro país, es positivo intentar un consenso entre los dos grandes partidos en esta materia. Pero la propuesta no incide directamente en las disfunciones observables en la prevención y mecanismos de extinción de estos días y cabe plantearse cuál es la disposición real de Sánchez a aceptar la práctica de diálogo con la oposición que implica el concepto de «pacto». Por su parte, el PP tiene en este debate la posibilidad de alejarse de las posiciones negacionistas de Vox (en el fondo, ponerle ante esta disyuntiva parece el objetivo primero del gesto de Sánchez) antes que responder con desinterés o ironía o desvinculando los terribles incendios forestales del contexto de crisis ambiental.

El debate inmediato en el que ambos deberían entrar debería ser el de clarificar de una vez por todas las competencias y las responsabilidades que recaen sobre las comunidades autónomas y sobre el Gobierno central, siempre con el objeto de potenciar la coordinación entre administraciones cuando haya que hacer frente a situaciones tan difíciles como las que se están viviendo estas semanas. Hacer lo contrario solo abona la antipolítica de la ultraderecha. Una vez más, es necesario reclamar a todos un poco de responsabilidad.

