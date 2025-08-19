El turismo y sus críticos

Se dice que el turismo nació en los siglos XVII y XVIII, cuando los propietarios de las grandes fortunas inglesas, la mayoría obtenidas a base de explotar las tierras de ultramar, proponían a sus primogénitos realizar largos viajes por los territorios que, a la vuelta, habrían de dominar. Hoy, gracias al low cost, lo que en otro tiempo fue el privilegio de unos pocos se ha convertido en un capricho que genera el 10% del PIB mundial y al que se entregan 1400 millones de viajeros al año, que es el volumen aproximado de la clase media del planeta, el 17%.

Este masificado turismo ha terminado creando atractivos objetos de vacación que ofrecen simulacros de experiencias nuevas y auténticas con las que calmar el exceso de civilización de los visitantes, mientras que a los residentes de tales lugares no les queda otra que ser figurantes del espectáculo. Por lo tanto, a la economía colonial que había convertido el sur global en un objeto de explotación, se añade, como una segunda piel, un turismo que (re)convierte tales lugares en objetos de atracción y seducción.

El cambio también se ha dado dentro del propio mundo desarrollado. En efecto, las zonas rurales, tradicionalmente sometidas a las insaciables exigencias de las ciudades, han pasado también, como gran parte del Sur global, de ser objetos de explotación a convertirse en irresistibles lugares turísticos. Para ello también ha sido necesario habilitarlos hasta convertirlos en lugares preciosos. Pero es que, como es sabido, el negocio se ha extendido ya a las propias ciudades europeas, sean grandes o no, pues sus barrios principales se han adaptado para la recepción de cada vez más turistas a la vez que los habitantes tradicionales han tenido que huir de ellos.

En las pasadas elecciones al parlamento japonés, un partido de extrema derecha, Sanseito, multiplico por 14 el número de diputados con un discurso en el que combinaba la crítica a la inmigración con el cuidado y vigilancia de los alimentos, cosas que también se dicen entre ciertas derechas de Europa y Estados Unidos, pero añadiendo algo original como es la necesidad de reducir el turismo a su mínima expresión. Y eso que el 2024 Japón apenas recibió 36 millones de turistas, 12 más que el 2016, pero muy pocos en relación con los 124 millones de habitantes que suma el país. En España, con una población total de 48 millones, el volumen de turistas del año pasado fue casi el doble, 93 millones.

Las protestas de los nativos occidentales contra la degradación que provoca el turismo en sus entornos están articuladas en base a discursos más de izquierdas o sociales que de derechas o identitarios, como sucede en Japón. No obstante, quizás, como ya ha sucedido en relación con otros asuntos, caso de la inmigración, el actual monopolio de las izquierdas para tratar críticamente el asunto, a falta de avances y/o reflexiones consistentes, quizás no logre impedir el desembarco de la derecha y de su modo de interpretar el problema.

