La Lotería de Navidad está a la venta en todo tipo de establecimientos desde antes del verano. Y todavía en el mes de julio el alcalde de Vigo presentaba ufano la colocación de las luces navideñas en su ciudad, amenazando con superar el espectáculo de años anteriores. Poco a poco se irán sumando otras ciudades, que no quieren ser menos en anunciar su Navidad, y establecimientos y productos que nos digan que ya es Navidad, apenas comience el otoño.

Cuando llegue la tradicional Navidad, en la segunda quincena de diciembre, estaremos ahítos de luces, belenes, villancicos y productos navideños. Unas fiestas tan esperadas y entrañables, habrán perdido su encanto.

¿A qué viene tanta prisa en celebrar la Navidad? Casi tres meses estaremos inmersos en ella; es decir, una cuarta parte del año. La megalomanía de algunos ediles y la pugna de otros por no ser menos, es una de sus causas, por supuesto. Y, por encima de ello, el consumismo.

Poner la localidad en el mapa, atraer el turismo ávido de ver luces, y fomentar el consumo, son sus argumentos, materia prima para antropólogos y oportunidad para reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos.

Es curioso el interés por impulsar el consumo, cuando tanto nos quejamos del consumismo. Y denigrante para los humanos que seamos tan manipulables, que consigan dirigir nuestro comportamiento e incitarnos a consumir más de lo que necesitamos, con mecanismos tan simples como luces y sonidos. Pero funcionan… Recuerdan esos clásicos experimentos de la psicología conductista con perros y otros animales de laboratorio, en los que generaban conductas y reacciones fisiológicas de la misma manera, con luces y sonidos. Ahora podrían comprobar en cualquier ciudad su eficacia, directamente en los seres humanos.

Las festividades tradicionales señalan momentos estacionales a lo largo del año. Tienen su origen en el acompasamiento de la sociedad a los ritmos de la naturaleza. Pero en una sociedad marcadamente urbanita, en la que se pierde el contacto con la naturaleza, también se pierde el sentido de estas celebraciones, y se rigen por otro tipo de referencias y de intereses. Lo que queda de algunas de las festividades más tradicionales es sólo «su caparazón», digamos que «la marca», pero sin su sentido original.

Quién podría distinguir la sobredosis de luces en las calles de una ciudad en Navidad de las que ponen para celebrar sus ferias o fiestas mayores. Piense en la calle Alfonso en Zaragoza o en la afamada calle Larios en Málaga, por ejemplo. Lo único que cambian son los motivos de las luces y las canciones que suenan insistentemente. También la cantidad de puestos ambulantes y actuaciones en las calles principales de la ciudad, son las mismas en Navidad que en ferias.

La Navidad es, o era en su origen, una fiesta íntima, hogareña, en la que los días cortos, las noches prematuras y el frío eran oportunidad para encuentros y celebraciones en torno a la casa y a los más próximos, mientras que las Ferias eran celebraciones que coincidían con el final de determinadas actividades estacionales (la siembra, la siega, la vendimia…) y ocasiones para el encuentro y el intercambio con forasteros que acudían a sus mercados o celebraciones.

Ahora, perdidas esas referencias, unas y otras celebraciones son, en esencia, las mismas.

Esta desvinculación de la fiesta con sus orígenes no es exclusiva de la Navidad. Ya no resulta exótico ni original celebrar el fin de año en cualquier momento, cuando los estudiantes terminan el cuatrimestre o en el mes de agosto, que es cuando más gente está en los pueblos. Tampoco es nada raro que los carnavales se prolonguen o se celebren en plena Cuaresma. Que las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa vuelven a salir en verano en algunas ciudades. Y abundan las consultas y polémicas en muchas localidades sobre la conveniencia de cambiar las fechas de determinadas celebraciones, para facilitar la llegada de visitantes: fiestas tradicionales de invierno que se cambian a verano, días festivos que se cambian de fecha para hacerlos coincidir con el fin de semana, domingos señalados que se pasan al sábado…

La fiesta por la fiesta. La música (en todos sitios igual) y los conciertos, las luces, los puestos callejeros con los mismos productos en todos los sitios, la pretensión de ser «únicos» cuando cada vez resulta todo más homogéneo… Una pena que estemos perdiendo el sentido de cada fiesta y lo propio de cada lugar, lo que las hacía únicas y esperadas con ilusión. Nos están robando la Navidad.

