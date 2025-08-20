A mis amigos de Madrid y de Zaragoza

Llega el verano a nuestros pueblos y, afortunadamente, se vuelven a llenar nuestras calles y casas. Regresan nuestros amigos y familiares a nuestro querido pueblo con la intención de disfrutar y compartir con todos nosotros unos días de tranquilidad y desconexión del caos ambiental que reina en las urbes.

En estos días de temporada alta en nuestros pueblos, disfrutaremos todos juntos de unas magníficas noches «a la fresca» y en fiestas, y también y en función de la edad o espíritu de cada uno de nosotros, bailaremos pasodobles y reguetón gracias a la orquesta o disco-móvil de turno, las cuales cada año son más difíciles de encajar en los presupuestos de ayuntamientos y comisiones de fiestas.

Pues bien, en una de esas noches de fresca y charrada con mis queridos amigos que residen todo el año en grandes ciudades, como Madrid y Zaragoza, surgió el tema de lo bien que se vive en los pueblos, aunque seamos pocos los practicantes que residimos todo el año, y a uno de mis amigos de Madrid se le ocurrió decir que «es necesario que la agricultura y ganadería en los pueblos sigan subvencionadas, aunque nos cueste mucho a los españoles».

¿Cómo? ¿Qué es lo que piensa este amigo de la gran ciudad? ¿Que mantener la vida en los pueblos nos cuesta mucho a los españoles? ¿Qué la agricultura y ganadería que nos da soberanía alimentaria nos cuesta mucho a los españoles?

¡No, señores, no! ¡Por ahí no paso!

Tiene bemoles que desde las grandes ciudades, ya sean Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Zaragoza, se pueda tener la imagen de que la vida en los pueblos esté subvencionada o cueste mucho al erario público, cuando realmente nuestros pueblos están infrafinanciados y tenemos que vivir apenas sin servicios públicos y en condiciones precarias de conexión e infraestructuras de transporte, y día tras día se nos complica acceder a servicios sanitarios en nuestros centros médicos por la falta de profesionales que se quieran quedar en nuestros pueblos.

Y pensando en que todos los servicios públicos están subvencionados por papá Estado, podemos afirmar que la vida en las grandes ciudades está mucho más subvencionada que la vida en el mundo rural.

¿Acaso la vida desenfrenada de las grandes ciudades no cuesta mucho «a los españoles»?

¿Cuánto cuesta «a los españoles» que en las ciudades haya unos maravillosos servicios públicos y que por desgracia en los pueblos no disfrutamos?

¿Cuánto cuesta «a los españoles» que el metro pase cada 2 minutos en cada parada de metro, tranvía o cercanías? ¿O que en muchas ciudades estos trayectos sean gratis o tengan precios ridículos?

¿Cuánto cuesta «a los españoles» que un billete de AVE entre Madrid y Valencia valga 7 euros?

¿Cuánto cuesta «a los españoles» que cientos de kilómetros de carreteras, autovías y polígonos industriales estén iluminadas por las noches?

¿Cuánto cuesta “a los españoles” llevar desde las zonas rurales la energía para el desarrollo de las grandes urbes?

¿Cuánto cuesta «a los españoles» que en las grandes ciudades se construyan campos de fútbol para uso privado?

¿Cuánto cuesta «a los españoles» el rescate de las autovías radiales de Madrid y que siguen sin apenas tráfico desde su construcción?

Y para terminar, ¿Cuánto nos cuesta «a los españoles» el dumping fiscal de Madrid? ¿O cuánto nos va a costar, en especial al mundo rural, la financiación diferenciada de Cataluña?

Sirva como aclaración que desde los pueblos no tenemos la idea de que la vida en la ciudad esté subvencionada, aunque parece que se puede aseverar que así lo es.

Desde el mundo rural solo pedimos que podamos tener unos servicios públicos dignos para que no tengamos que emigrar y podamos seguir viviendo aquí, y también para que mis amigos de Madrid y Zaragoza puedan seguir alegrándonos con su presencia verano tras verano.

