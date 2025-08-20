Europa recela de China

El proyecto chino de abrir con dirección a Europa una nueva ruta de la seda topa desde hace tiempo con la desconfianza de la mayoría de los socios de la Unión Europea, la presión de Estados Unidos para evitar que cuaje el proyecto y la reconocida capacidad del gigante chino para competir en condiciones extremadamente ventajosas en la mayoría de sectores. Debe añadirse a ello la proliferación de casos de injerencia china en los asuntos internos de algunos estados y la duda bastante sólida de que, con el desarrollo opaco de las nuevas tecnologías, China ha hecho que su forma de proceder constituya un riesgo para la seguridad, por más que las multinacionales del sector lo nieguen. Ni siquiera la guerra arancelaria desencadenada por Donald Trump y la necesidad de aumentar la relación con mercados alternativos han cambiado sustancialmente las dudas europeas acerca de incrementar sin cautelas los intercambios, con Ursula von der Leyen entre los más recelosos de dar el paso.

Para el Gobierno chino, ahondar en la relación con Europa es un objetivo fundamental; para los europeos, una meta no exenta de peligros, con las operaciones cibernéticas encubiertas en primer lugar. Detrás de los 730.000 millones de euros de los intercambios en 2024 se esconde una cifra alarmante para Bruselas: un déficit europeo de 300.000 millones en la balanza comercial con China. Una realidad que alimenta los reproches por la competencia desleal de la economía china, que opera con precios imbatibles mediante subvenciones que dopan su capacidad de competir en todos los sectores. Sean o no exageradas tales sospechas, lo cierto que es que vician y condicionan el vínculo entre ambas economías.

La multiplicación de viajes de delegaciones europeas a China no modula la desconfianza entre dos universos con enfoques diametralmente opuestos de las relaciones entre los estados y sus respectivas economías. Basta recordar las críticas a la compra por España de servidores de la firma Huawei para almacenar escuchas judiciales, por los supuestos riesgos de seguridad que entraña la operación: no solo ha añadido un ingrediente nuevo al enfriamiento de la relación con Estados Unidos, sino que la han deplorado varios socios europeos, víctimas de injerencias cibernéticas. Tenga o no fundamento la presunción de que China ha multiplicado las intromisiones híbridas en Occidente, el hecho es que tal amenaza potencial interfiere en una relación comercial que, a ambos lados de la divisoria, es la única que puede atenuar en parte los efectos del proteccionismo de Estados Unidos en la economía global.

Por más que China muestre un interés creciente en su relación comercial con Europa, es difícil que los Veintisiete den el salto de la prudencia a la confianza. La alarma desencadenada por las inversiones chinas en sectores estratégicos como las comunicaciones o la competencia agresiva en el sector de la automoción no hacen más que complicar la alternativa china a los aranceles de Trump. Con el factor añadido de la alianza estratégica de China con Rusia, un ingrediente que abunda en las reservas de los europeos, cuyo apoyo a Ucrania no está en discusión; un dato siempre presente en las expediciones europeas que acuden a China con el propósito de hacer negocios sin olvidar la seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo