¿Se puede confiar en Trump?

En los manuales de negociación, el grado de confianza o de desconfianza en el otro suele ser una cuestión esencial. Más aún en una negociación destinada a poder fin a una guerra como la de Ucrania, cuyo balance actual supera el millón de muertos y heridos. La existencia de una confianza suficiente fue determinante para que acérrimos enemigos como Henry Kissinger y Lê Đức Thọ firmaran la paz en Vietnam, o para que Churchill y Roosevelt sellaran los acuerdos de Yalta con Stalin. ¿Confiaban, plenamente, el uno en el otro? Es obvio que no. Pero la desconfianza mutua no alcanzaba niveles que impidieran firmar la paz. En consecuencia, para saber si estamos cerca, o no, de lograr la paz en Ucrania, debemos preguntarnos cómo está la confianza entre los actores de esta tragedia, tras el encuentro que Donald Trump mantuvo con Vladímir Putin en Alaska, y tras la visita del lunes del presidente ucraniano y algunos líderes europeos a la Casa Blanca. Hablamos de confianza en Putin y Volodímir Zelenski, pero también de confianza en aquello a lo que se comprometa Trump, imprescindible para cualquier acuerdo. En el caso de los europeos, la cuestión no es tanto la confianza como la relevancia, que sufrió un revés en Alaska y se recuperó algo en Washington al mostrar una unidad que había quedado en entredicho.

Confiar en Putin es casi un oxímoron, teniendo en cuenta su trayectoria. Una encuesta del Instituto demoscópico Pew Research en 24 países reveló recientemente que el 87% de los entrevistados no tenían ninguna confianza en él. Ello no supone que no haya que negociar con Putin pero, como suele decir Zelenski, teniendo presente que solo entiende el lenguaje de la fuerza. No parece que la alfombra roja de Alaska, las lisonjas de Trump o las insinuaciones sobre negocios millonarios hayan hecho mella en él. En ese sentido, cuando Trump descarta, a priori, enviar tropas a Ucrania, estamos ante una mala noticia para la paz. Además de venderle armas a Ucrania, y de hacer vagas promesas sobre la protección de su espacio aéreo, Estados Unidos –y la Unión Europea, por supuesto– deben comprometerse con la defensa de Ucrania. Solo así conseguirán que Putin se siente a la mesa de negociaciones.

En Europa, las dudas no giran solo en torno a Putin. Pocos europeos, salvo el húngaro Viktor Orbán, el eslovaco Robert Fico y algunos partidos de extrema derecha, creen en él. La destacada actividad de Giorgia Meloni demuestra su pérdida de influencia en Europa. La incertidumbre está en lo que vaya a hacer Donald Trump. Nadie lo sabe. En los últimos meses, sus interlocutores han comprobado que cuando dice sí, no es para siempre, y cuando dice no, tampoco. Han observado que, en su afán de triunfar como negociador, suele hacer caso al último que escucha. De ahí que hayan acudido en tropel a Washington y hayan salvado la papeleta. Pero en este juego trilateral, la última palabra la tendrá siempre Putin. El pavor de los europeos es que en la última reunión que mantenga con él, Trump se desdiga de lo dicho con sus homólogos europeos si ve la posibilidad de firmar algún tipo de acuerdo. Este es también el gran temor de Zelenski.

