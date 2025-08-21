Dos efemérides vinculadas a Épila

En este año 2025, el pueblo de Épila conmemora dos efemérides de especial relevancia para su historia y, por extensión, para la memoria cultural aragonesa. Son dos figuras señeras de las artes y las humanidades, cuyo legado se proyecta más allá del ámbito local: Silvestre Pérez Martínez (1767-1825), en el bicentenario de su fallecimiento, y Mariano Gaspar Remiro (1868-1925), en el primer centenario de su muerte. Dos personalidades que, desde disciplinas muy distintas, contribuyeron de manera decisiva a engrandecer el patrimonio cultural común.

Silvestre Pérez, hijo de Épila, fue discípulo de Agustín Sanz y Ventura Rodríguez. Entre 1791 y 1796 disfrutó de una pensión en Roma, donde profundizó en la arquitectura clásica desde una visión espacial y racionalista. De regreso a España, destacó como arquitecto, matemático y profesor en la Real Academia de San Fernando, institución en la que ocupó la cátedra de Arquitectura, Geometría Práctica y Perspectiva, además de ejercer como vicesecretario y teniente director. Su producción arquitectónica es amplia y notable: el Teatro de Vitoria, su participación en el Hospital de Atxuri (Bilbao), las casas consistoriales de San Sebastián, Durango y Bermeo, o el singular proyecto de Guernica-Luno, concebido como una acrópolis cívico-religiosa. En el ámbito urbanístico, dejó su impronta en la plaza de Santa Ana y en la de San Miguel, ambas en Madrid. También colaboró con el rey José Bonaparte en la construcción del Arco de la Puerta de Toledo. Tras la Restauración de Fernando VII, debió exiliarse; regresó más tarde, aunque su supuesta filiación afrancesada lo relegó de la primera línea profesional.

Por su parte, Mariano Gaspar Remiro nació en Zaragoza, aunque sus raíces familiares estaban en Épila. Se formó en el Seminario Conciliar de la capital aragonesa y cursó Filosofía y Letras, así como Derecho, obteniendo el doctorado en la Universidad Central de Madrid en 1890. Discípulo del prestigioso arabista Francisco Codera, inició su carrera académica como catedrático de Hebreo en La Habana (1892) y Salamanca (1893), donde publicó su Gramática Hebrea (1895). Desde 1898 fue profesor de Árabe en la Universidad de Granada, donde ejerció también como vicerrector y decano. Fundó y dirigió la Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada, con especial atención a la investigación arabista. Entre sus logros, destaca el Premio de la Real Academia de la Historia por su obra Historia de Murcia musulmana (1905). Miembro numerario de la Real Academia desde 1919, pronunció su discurso de ingreso sobre Los cronistas hispano-judíos. Su labor investigadora produjo un valioso corpus sobre estudios árabes, hebreos e hispano-judíos: gramáticas, traducciones como El collar de las perlas, Historia de los musulmanes de España y África, así como análisis de la Granada nazarí, manuscritos rabínicos o vocabularios judeoespañoles. Sus últimos años transcurrieron en Épila, donde falleció en agosto de 1925, a los 57 años.

Para los epilenses y su ayuntamiento, la piedra y la palabra encarnan dos dimensiones complementarias de la cultura heredada de estos dos ilustres personajes: la creación material y urbana del arquitecto neoclásico de proyección nacional, Silvestre Pérez, y la erudición lingüística e histórica del humanista arabista, Mariano Gaspar Remiro.

Recordar sus vidas es también honrar y reivindicar el lugar de Épila en la historia de Aragón y de España. Mostrar sus trayectorias, rescatar sus rutas culturales, reeditar sus publicaciones y divulgar sus obras es un acto de justicia y, al mismo tiempo, un puente entre el pasado y el presente, capaz de inspirar a las nuevas generaciones para que el talento de esta villa siga proyectándose más allá de sus fronteras.

Épila no se queda atrás en nuestros días. Vive un momento fecundo gracias a las generaciones actuales que llevan su nombre por caminos de prestigio en ámbitos como la medicina, la música, la pintura, la economía, la literatura o la ingeniería. Pero esa es otra historia, que merecerá ser contada en un próximo artículo dedicado al papel decisivo que la educación ha desempeñado en las últimas cuatro décadas.

