Opinión
¿Por qué nos conformamos tan rápido?
¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué cuando alcanzamos una meta nos entra esa especie de pereza emocional? Esa vocecita interior que nos susurra: «Bueno… tampoco hace falta complicarse más. Esto ya funciona». Es como si, de repente, el éxito actuara como un anestésico. Nos calma. Nos relaja. Nos hace sentir cómodos. Y claro, la comodidad es adictiva. Nos acostumbra a la rutina, al aplauso, al «todo va bien».
Pero aquí va una primera reflexión incómoda: ¿Es el «todo va bien» enemigo del «todo podría ir mejor»? Imagina que te apuntas al gimnasio para mejorar tu salud. Al principio vas con todo: dieta, ejercicios nuevos, te informas, mejoras cada semana. Y de pronto, ¡boom! Te ves bien. Tu ropa te queda mejor. Tu entorno lo nota.
¿Y qué haces? Empiezas a saltarte días. Aflojas la intensidad. Dejas de probar ejercicios nuevos. Llegaste a una meta parcial y bajaste la guardia. Eso, llevado al mundo profesional, empresarial o creativo, pasa a diario.
El mito de «si funciona, no lo toques». Esta frase ha sido responsable de más estancamiento que cualquier crisis económica. El «si algo funciona, no lo cambies» suena lógico, pero es profundamente peligroso cuando se convierte en excusa para no mejorar.
Piensa en empresas como Kodak, que inventaron la cámara digital… ¡y no la impulsaron por miedo a canibalizar su modelo de negocio! Resultado: murieron por no querer evolucionar.
¿Qué sistemas, ideas o procesos estás protegiendo tanto que no permites que crezcan?
Uno de los mayores riesgos del éxito es que dejamos de preguntarnos cosas.
Dejamos de explorar, de fallar, de aprender. De pronto, toda gira en torno a mantener lo que ya tenemos en lugar de construir lo que podría ser.
El éxito sin evolución se convierte en pasado glorioso.
Y los mercados, los clientes, la tecnología y las personas… no esperan.
Las necesidades de tus clientes, de tu equipo, de tu comunidad… no siempre cambian con ruido. A veces cambian en silencio. Poco a poco.
Y si tú no cambias con ellos, alguien más lo hará. Porque alguien siempre está prestando más atención que tú.
«No perdemos clientes porque lo hagamos mal. A veces los perdemos porque dejamos de hacer lo necesario».
¿Has oído hablar del concepto japonés kaizen? Significa «mejora continua». No es cambiarlo todo de golpe, sino revisar, ajustar y evolucionar día a día. Ir afinando la maquinaria. Ir un paso más allá, aunque no haga falta todavía.
La mejora no es una urgencia. Es una mentalidad.
Y las empresas (o personas) que adoptan esa mentalidad, son las que terminan liderando.
No porque se adapten cuando todo cambia, sino porque ya estaban cambiando antes de que hiciera falta.
Mientras Blockbuster seguía ganando dinero con su modelo tradicional de alquiler físico, Netflix ya estaba apostando por el streaming. En ese momento, Blockbuster pensó:
«¿Para qué cambiar? Nos va bien».
Cinco años después, no existía. Netflix no esperó a que las cosas fueran mal. Evolucionó cuando todo le iba bien. Ahí está la diferencia.
Haz una pausa. Pregúntate: ¿Dónde te has conformado porque «funciona»? ¿Qué aspecto de tu vida o negocio has dejado de revisar porque «ya va bien»? ¿Qué oportunidad estás dejando pasar por miedo a alterar tu estabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo no porque fuera necesario, sino porque sabías que era lo correcto a largo plazo?
Conformarse no siempre tiene efectos inmediatos. Por eso es tan traicionero.
Pero el problema no aparece hoy. Aparece mañana. Cuando otro te supera.
Cuando tu equipo se estanca. Cuando tu competencia te entiende mejor que tú a tu propio cliente.
El conformismo te roba el futuro sin que te des cuenta.
No viniste hasta aquí para quedarte quieto.
No importa si te va bien. No importa si has alcanzado tus objetivos.
Porque todo lo que hoy celebras fue, alguna vez, una mejora que alguien se atrevió a hacer.
Entonces, te lo dejo claro: si todo va bien, no te relajes. Pregúntate cómo puede ir aún mejor.
Si ya ganaste, no bajes la guardia. Pregúntate qué sigue.
Si estás cómodo… muévete. Porque lo cómodo no siempre es lo correcto.
El futuro no le pertenece a los que se conforman. Le pertenece a los que siguen preguntándose: «¿Qué más puedo mejorar hoy?».
