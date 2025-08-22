De turismo y servicios

De vuelta ya en la cotidianeidad urbanita, tras unos días de ¿descanso? en los Pirineos, no dejo de reflexionar sobre uno de los temas de conversación más recurrente entre los ociosos veraneantes alrededor de unas cañas en la plaza de los pueblos: la perdida de servicios en los entornos turísticos rurales.

Mantener una oferta turística atrayente pasa sin duda por tener unos entornos de naturaleza o monumentales, que te coloquen en primera línea en la siempre difícil competencia por atraer al viajero. A falta de sol y playa, para eso ya nos vamos a las costas mediterráneas nosotros, nuestra comunidad se posición en primera línea merced a su patrimonio monumental y cultural, pero sobre todo gracias a la riqueza de sus entornos naturales en las tres provincias. Por ahí no hay problema.

Es en otro aspecto, sin el que el turismo deviene imposible de mantener, donde sí que nos encontramos con el sempiterno problema de tener a Aragón despoblado en casi su totalidad, ya que ello que conlleva la carencia de establecimientos y servicios de primera línea, tanto de gremios, hosteleros o comerciales en la mayoría de nuestros pueblos, que resultan inviables cuando su actividad se reduce como mucho a tres meses intensos, pero a nueve meses de parón.

Y es que quién puede mantener un restaurante cuya actividad se reduce a los meses de verano, y en muchos caso únicamente a agosto, o cómo sobrevive ese pequeño supermercado que desde setiembre a junio del año siguiente deja de tener clientela salvo las decenas de habitantes fijos de la localidad.

Mantenerlos abierto es fruto casi siempre del empeño del entorno familiar, pues contratar a empleados para tan cortos periodos de tiempo es una quimera cuando no una ruina, y que lejos queda ya cuando muchos de estos puestos de trabajo se cubrían con jóvenes deseosos de ganarse unos euros en época estival: ahora siempre están al otro lado del mostrador o de la barra.

A ello se une el problema habitacional en las zonas turísticas. Encontrar alojamiento para ese camarero o dependienta temporal, en zonas en las que los alquileres se multiplican en los periodos de verano, lleva a que muchos desistan de ocupar los variados y no cubiertos puestos ofertados ante la imposibilidad de tener un lugar donde alojarse en mínimas condiciones, y a un precio aceptable. En muchas ocasiones deben ser los propios empleadores (esos autónomos que dan trabajo a otros trabajadores) los que tienen que encargarse de encontrar ese pequeño apartamento, a veces de su misma propiedad, para alojar en él a sus compañeros de trabajo, pero cuando no es así nos llegamos a encontrar con las consabidas autocaravanas o campers, pensadas para el ocio, como singulares lugares de residencia.

No se si existe solución a este problema, pues mientras todos queramos hacer las vacaciones en la misma época (lógico con nuestra canícula asfixiante, pero también con todas las fiestas de pueblo en el mismo periodo), y dejemos a nuestro territorio vacío salvo en contados fines de semana o puentes, el mantener en él servicios de dudosa rentabilidad me temo va a ser cada vez más difícil… pero siempre nos quedará nuestro entorno natural.