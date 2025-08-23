Siendo quien esto escribe farmacéutico, alguien podría pensar en un estudio sobre los aromas botánicos, sus toques, sus métodos de extracción o en la formulación de distintas colonias evocadoras, cómo no, de otros tantos ambientes o paraísos soñados. Voy a referirme a otras esencias más cercanas a la primera acepción del diccionario de la RAE aunque tampoco se alejan excesivamente de las primeras. En concreto a las distintas esencias de nuestros pueblos, muchas parecidas, todas distintas. Hablar de ellas es referirse a Historia, a historias que marcan nexos comunes entre generaciones pero, y aquí la diferencia, como dirían los franceses, ‘vivant le difference’ entre unos pueblos y otros. No son encontradas, bien al contrario son complementarias y forman todas ellas el acervo cultural de cada uno de los pueblos y por extensión de la región donde éstos se encuentran.

Todo ello, a modo de preámbulo, viene a cuenta de varios hechos, dos de los cuales creo, son de importancia. En la localidad de Alagón, capital de la comarca de Ribera Alta del Ebro, después de muchas legislaturas con un determinado tipo de gobierno, no me refiero al corte político, que ha variado, pero sí al aspecto de los valores ciudadanos que se han respetado siempre de una u otra forma, la nueva corporación (permítanme la minúscula) ha optado por actuar de lleno en esos símbolos que forman las esencias que antes mencionaba.

El primero fue desmontar un monolito que representaba el continuo histórico en la villa desde el origen ibero-vascón, romano, musulmán, judío y cristiano y trasladarlo desmontándolo (sin comunicación al autor) a otra ubicación mucho menos visible y montándolo solo parcialmente. El segundo ha sido la, de momento en fase de intento, tala de un árbol centenario que daba la bienvenida y deseada sombra junto a otros ya desaparecidos a los viajeros procedentes de la capital. Dos hechos aparentemente inconexos pero que reflejan el desprecio a unos valores propios del municipio como son el deseo de acogida de los diversos. Deseo que forma parte de la idiosincrasia de la villa desde tiempos inmemoriales.

Si la esencia de Alagón es y ha sido siempre la de un municipio abierto al diferente, al otro, al viajero, con el enroque corremos el riesgo de añadir nuevos olores nada deseables olvidando que tanto aromas como hedores permanecen en el tiempo y en la memoria humana, es decir, el aroma o hedor que hoy formemos, lo admirarán o soportarán los que detrás de nosotros vengan sin ya estar nosotros.

Para abrirse al futuro, una localidad no necesita romper con el pasado, al menos con cierto pasado que ha dado sello distintivo, como tantas otras ciudades. Bien al contrario, como decía Burke, nada sospechoso de ser revolucionario, somos el eslabón que une un pasado que no es nuestro, con un futuro que tampoco. No tenemos derecho pleno a deshacer determinadas cosas que forman parte de nuestra historia, si bien lo tenemos para reconducirlas si esto fuera necesario. Un árbol puede ser y, de hecho lo es, una parte del mobiliario urbano al igual que una obra conmemorativa, pero son mucho más, son memoria, son esencia.

Suscríbete para seguir leyendo