El ecuador está que arde

Azcón durante la rueda de prensa en la que hizo balance de sus dos años de Gobierno. / JAIME GALINDO

El Gobierno de Jorge Azcón acaba de rebasar esa barrera psicológica que representa el ecuador de cada mandato y deja tras de sí muchas incógnitas para el futuro. A la velocidad a la que avanza y vira la política actual, con tanta polarización y mensajes oportunistas al calor de la polémica de turno, no es fácil aventurar qué puede pasar en los próximos meses con el interés público de una comunidad que, afortunadamente, progresa adecuadamente en lo que a economía se refiere. De la mano de inversiones milmillonarias que, en esta segunda parte de legislatura, deberían empezar a aterrizar y llevar a la realidad lo que se anuncia y firma en un papel para conseguir beneficios en la tramitación. Me pregunto cómo se habría vendido y acogido hoy un proyecto como el de Gran Scala, ¿se acuerdan?, que acabó siendo un pufazo monumental de la mano de inversores que también prometían grandes desembolsos, miles y miles de empleos y riqueza a espuertas para no se sabe muy bien quiénes. Afortunadamente los promotores actuales no son grandes desconocidos, aportan certezas y una solvencia fuera de toda duda, y unos planes de futuro que aunque se quedaran en la mitad de lo prometido ya sería una gran noticia para el territorio. Pero son esos anuncios los que tiran del carro de una estabilidad que en el plano político, sinceramente, no es tal.

La Administración, por suerte, funciona muchas veces como un gran transatlántico que avanza a velocidad de crucero y con el piloto automático sin depender de si quien lleva el timón en la toma de decisiones es un lumbreras o un loco temerario. Ahora con Vox fuera del Pignatelli, al menos no es de esperar ninguna iniciativa desnortada, que ya es mucho para los tiempos que corren. Estos días tenemos un claro ejemplo con varias comunidades ardiendo y toda la extrema derecha calladita detrás de la humareda tuitera para no tener que dar explicaciones sobre sus decisiones del pasado que afectaban y mucho a cómo se protege el patrimonio natural.

Quizá pocos recuerden cómo en Castilla y León se aseguraba que era un «despilfarro» mantener los efectivos de prevención y extinción de incendios forestales durante todo el año. Otro de esos «chiringuitos» que tanto abundan en su mente sectaria que solo muestran el odio exacerbado pero tapan lo que realmente les convierte en un partido peligroso: no saben gobernar, no saben las consecuencias de sus atrocidades, no reconocen que sus equivocaciones pueden costar vidas y cuantiosos daños materiales, de esos que arruinan vidas cuando no se las llevan por delante. Es la diferencia entre ver la prevención como un gasto o como una inversión a futuro, es lo que diferencia la política útil de la pantomima del incapaz que solo pretende hacer ver que cualquiera vale para todo. No es así. Y ojo que en Aragón también existió ese debate no hace tanto, con acalorados debates sobre la conveniencia de procurar esos empleos durante los doce meses del año que ayudan a prevenir, a preparar los espacios naturales para lo peor, a anticipar la tragedia para evitarla. Esa idea del supuesto despilfarro, como otras muchas cosas que ahora hacen suyas, no la inventaron en la ultraderecha, ni el prepotente de Santiago Abascal, que se ve a si mismo como su idolatrado Franco pero sus taras son cada vez más evidentes. No hay más cera que la que arde en Vox y Las Médulas son un claro ejemplo de por qué poner el futuro en sus manos es una temeridad. Su mayor problema no es que sean fachas, es que son incapaces en la gestión y, como ya pasó en la DGA durante su corta estancia en el Gobierno de Azcón, esta gente, cuanto más lejos de esa función, mejor.

El problema, en el caso de Aragón, es que Azcón les necesita para casi todo en los dos años que quedan. Su debilidad se ha demostrado en el último año en la escasísima capacidad para aprobar asuntos de calado en las Cortes de Aragón. No solo el presupuesto de 2025, el balance de las iniciativas parlamentarias que han salido adelante es paupérrimo, de los más escasos que se recuerdan en La Aljafería, y cuanto más se acerque la cita electoral de 2027, más complicado será que la izquierda salga al rescate de los temas importantes, como las ayudas a los pueblos que sufrieron las tormentas este año. La extrema ceguera de Vox para separar lo importante de su habitual populismo le convierte en un socio imprevisible y muy peligroso para el interés general de los aragoneses.

Y así se ha superado el ecuador de legislatura, con un agotamiento palpable en el Gobierno, en el propio presidente Azcón –las vacaciones le han llegado a tiempo tras dos años de sobresaltos–, y una incertidumbre radiante a la vuelta de la esquina. Y esa es realmente su mayor debilidad, y su mayor reto en los dos años que restan, superar esa sensación de que todo es posible en Aragón. Incluso el adelanto electoral, aunque ahora lo descarte. Cuando no haya fondos europeos que gastar, si no hay presupuesto... empezará el fuego real.