El Ibex 35, en cifras históricas

El Ibex 35, el índice que recoge la valoración de las 35 principales compañías que cotizan en las bolsas españolas, ha acabado el verano por encima de los 15.300 puntos, el valor más elevado desde que alcanzara su techo el 8 de noviembre de 2007 (15.945 puntos), antes de la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. La revalorización de las compañías cotizadas durante lo que va de año y la tregua que supone un acuerdo sobre aranceles con Estados Unidos que, por lo menos, permite un horizonte de cierta estabilidad, hacen que la posibilidad de un récord histórico, alcanzando por primera vez los 16.000 puntos, sea considerada viable por parte de los analistas. Muy lejos de los 5.956 puntos en los que se hundió el índice general del Ibex en su peor momento (2012) o de los 6.107 a los que le precipitó el impacto del covid en marzo de 2020.

Este indicador del valor en el mercado de las grandes empresas españolas se suma a una batería de indicadores económicos (crecimiento del PIB, de la afiliación de la Seguridad Social y control del IPC) que ofrecen un panorama tranquilizador de la economía española. Aunque equiparar el valor, las causas y el significado de todos ellos sin matiz alguno quizá sirva para alimentar titulares autocomplacientes sobre el estado de la economía pero sería una simplificación excesiva. Como lo sería aún más encontrar paralelismos entre las cifras de 2007 y 2025.

Entre los componentes del Ibex 35 tienen un peso decisivo (un 30%), y aún más en su buen comportamiento, los resultados de las entidades financieras, con récords de beneficios en el último ejercicio y en el primer trimestre de año, que se han reflejado en repartos de dividendos extremadamente atractivos para los inversores. Y no solo debido al efecto de la carrera entre BBVA y Sabadell por atraer o disuadir a los accionistas de la entidad con sede en Cataluña de sumarse a la opa. Santander y La Caixa están en una dinámica de rentabilidad no menos atractiva. La entrada de fondos de inversión en España es otro elemento, al margen de la solidez de los resultados empresariales, que explica la revalorización bursátil. Mirando 18 años atrás, la solidez del sector financiero español no tiene nada que ver con la situación de la banca española, atrapada en una burbuja crediticia y a punto de ser arrastrada por el hundimiento de las grandes promotoras inmobiliarias. Aunque el peso del sector inmobiliario y de la construcción siga siendo relevante en el selectivo de 2025, la estructura, el nivel de endeudamiento y los resultados de los grupos con cartera inmobiliaria (en plena alza del precio de la vivienda) no son en absoluto un riesgo sistémico como lo fueron entonces. Si utilizamos la valoración y composición del Ibex 35 como diagnóstico del tejido empresarial español, y lo contemplamos en paralelo a lo sucedido en otros mercados de valores, encontraremos un crecimiento notablemente más robusto que en otras bolsas europeas; también un peso del sector tecnológico e innovador mucho menor al de otras economías dinámicas y sin la irrupción de nuevos valores ante las fallidas y escasas salidas a bolsa de los tres últimos años.

No aparece aún en el horizonte motivos para esperar una inflexión; tampoco para esperar una escalada sin techo. La propia dinámica del mercado hace esperable pausas cuando se considere que la relación entre cotización y valor de las empresas cotizadas lo haga recomendable.

