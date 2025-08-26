Competencias en manos de incompetentes

Hay quien dice que peor que sufrir una catástrofe es que la gestione los del PP. Pues visto lo visto, una y otra vez, los hechos les dan la razón. Es sorprendente la posición de quien defiende sus competencias y ansía tener más, pero cuando se desata el infierno resulta que no están claras y, en todo caso, cuando no me puedo esconder, las competencias son mías pero la obligación de poner los medios necesarios, no. Eso es del Gobierno central.

Es un hecho constatado que las Comunidades afectadas no habían hecho sus deberes de prevención. Incluso alguno presumía de no hacerlo porque, por lo visto, gestionar los montes en invierno es un lujo. Eso de tener contratados bomberos forestales bien entrenados, pagados dignamente, durante todo el año es un lujo. Es mejor pagar sueldos miserables a quienes, llegado el momento, arriesgan su vida y su salud mientras Bendodo, en la feria de Málaga, bronceado y descansado, aparece para insultar y decir barbaridades.

En todas las crisis, sin excepción, estas gentes desarrollan el mismo argumentario: las competencias eran de Pablo Iglesias, de la confederación del Júcar, de la Unión Europea, de los ecologistas o de cualquier otro. Y de quien no pone los medios. Pero hombre, si quien tiene que poner los medios dedicando la financiación necesaria ¡sois vosotros! y en todo caso acudir al Gobierno central o a la Unión Europea cuando sea necesario. Los de Vox, ahora tan callados ¿por qué será?, son igualmente responsables.

Prefieren subsidiar la moribunda tauromaquia u organizar conciertos, como en Madrid, a medio millón, en lugar de hacer prevención. Y bajar impuestos a los más ricos y privatizar externalizando. «Aquellos que no aportan que se aparten» ha sentenciado la directora general. A algunos había que apartarlos de la gestión pública para siempre, por incompetentes. Siempre el mismo guion, las mismas mentiras, las mismas manipulaciones. Bendodo es paradigmático. Su aportación para apagar los incendios son las mentiras y los insultos. Incompetentes, chapuceros, manipuladores, mentirosos y faltones. Vaya tropa.

