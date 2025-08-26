Y es que... morir, no necesariamente engrandece

Quienes me conocen personalmente y quienes me han acompañado en mi trayectoria política, saben que, lejos de maquillar las palabras, soy más de abordar los debates de frente, pudiendo ser incisiva, pero eso sí, intentando no ser descortés, y mucho menos utilizando la descalificación o el insulto. Por eso, espero que estas líneas no resulten ofensivas, porque no es mi intención, lo cual, no está reñido con expresar mi opinión. Y es que, se nos da muy bien elogiar a los muertos, pero lo cierto es que morir, no necesariamente engrandece.

Por supuesto que lamento el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán, reconociendo cierta empatía con el sufrimiento visible durante sus últimos meses y comprendiendo el dolor de su familia por su ausencia. Creo que quienes hemos perdido a los nuestros por el camino, entendemos perfectamente esa sensación de vacío.

Es curioso y, sinceramente, creo que daría para una tesis en sociología, cómo los seres humanos reivindicamos nuestro propio protagonismo, hurtando parcialmente (no de forma intencionada, por supuesto) incluso la relevancia de quien muere. Lo digo porque todo el mundo le conocía... Lejos de frivolizar con la comparación, es como cuando alguien recibe un premio, y las redes se llenan de fotografías con esa persona, que coincidiendo en un espacio y en un momento puntual, pero sin conocerle (lo que viene siendo el verbo «conocer»), se hizo una instantánea.

Personalmente, ni tengo foto, ni le conocía... puede que un apretón de manos en un acto del Ayuntamiento de Zaragoza al que asistió como presidente de Aragón y prau! Así que más allá de respetar las opiniones de quienes sí lo hicieron acerca de su inteligencia, su cultura, su honradez, su voracidad con la lectura y su amor por su Ejea natal, no puedo hablar de él como persona, pero sí como político valorando su capacidad para hilar discursos sin necesitar un papel en el atril, e incluso su capacidad para forjar acuerdos imposibles logrando pactar un gobierno plural. Dicho esto, que la tierra le sea leve.

Siempre fue una figura controvertida, rodeado de polémica buscada erigiéndose en alguien que hacía uso de la «libertad» para expresar lo que pensaba, autoconcediéndose la licencia de descalificar de manera despiadada a muchos de los suyos, legitimando así los discursos de la derecha. De hecho, y lo creo sinceramente, creo que fue un colaborador necesario para legitimar, en Aragón, a un gobierno del Partido Popular, que me temo que «para días hay caldo...». Y sí, me costaría defender algunas decisiones que ha ido tomando el Partido Socialista, al que no pertenezco (bueno de hecho, hace demasiado tiempo que me invade esa sensación de orfandad política), pero ese acoso y derribo compartido con la diestra que practicaba...

Dinamitó cualquier puente con Cataluña con argumentos que rozan el cachirulismo, que rima con españolismo, porque eso sí, aunque intentaba darle una patina de aragonesismo en alguna de sus políticas, pronto se le caían el escudo y varias franjas de la bandera de Aragón para quedarse con la rojigualda, y es que Javier Lambán era españolista hasta la médula, de la misma corriente que Page, Guerra o Felipe González... De hecho, la celebración del Día de Aragón se cerraba con el himno nacional.

Estos días leía que alguien colgaba en un comentario un fragmento de un sainete: «El desfile del cantamañanas» que reza así, «yo soy socialista, yo soy socialero y allá en la trastienda con el sr. cura y el boticario, arreglo los mundos y rezo el rosario...». Me recuerda mucho a esa declaración de Aznar cuando dijo que hablaba catalán en la intimidad.

Supongo que hay quienes vieron todas sus virtudes, pero son muchas las incoherencias que acompañarán a la figura política de Javier Lambán, y a quienes lo han llegado a comparar con El Abuelo, les diría que, en común, sólo tienen las dos primeras letras del apellido. En todo caso «Descanse en Paz».

