La relación entre el derecho a la vivienda y la okupación siempre ha sido muy estrecha. Si hay problemas de vivienda como consecuencia de su escasez, se levantan asentamientos, como sucede con las villas de Perú o Argentina, las favelas de Brasil, los ranchos de Venezuela o las chabolas de Madrid y Barcelona a mediados del siglo XX. Por el contrario, si hay problemas de vivienda, debido a la financiarización de tan preciado bien, la creciente turistificación de las ciudades y la insoportable disneyficación de muchos barrios, todo ello provoca, de un modo inevitable, tanto la expulsión de los vecinos tradicionales como la okupación.

Sin embargo, el movimiento okupa va más allá de satisfacer la necesidad concreta de vivienda. En efecto, los centros sociales okupados, habitualmente instalados en edificios sin uso de los que son propietarios grandes empresas o bancos, crean espacios en los que se pueden encontrar infinidad de actividades que desafían, en todas sus dimensiones, al decadente orden instituido y que tienen un gran impacto en el barrio.

Una prueba de esta voluntad de cambio que trasciende el problema de la vivienda es Christiania, una ciudad alternativa resultado de la ocupación de una antigua base militar cercana a Copenhague en los años 70 del siglo pasado. Por cierto, en esa misma década se abrieron oficinas de okupación en Amsterdam, Londres y unas décadas después en Madrid, Barcelona o Bilbao. El resultado fue la aparición de un amplio abanico de centros sociales en casi todas las ciudades europeas.

Como no puede ser de otro modo, las instituciones suelen reaccionar a estas iniciativas con acciones expeditivas de desalojo, lo cual provoca inevitablemente reacciones numantinas no muy distintas a las que se produjeron en la edad de oro del movimiento obrero por su violencia e impacto, incluso fuera de la propia ciudad. El desalojo de un centro social de Berlín a finales de los 90 del siglo XX, por ejemplo, requirió la intervención de 3.000 policías y de un escuadrón de helicópteros que provocaron cientos de heridos y 417 detenidos.

Algo parecido ocurrió por esa época en Madrid con la Guindalera y en Barcelona con los Cines Princesa. Sin embargo, a los violentos desalojos suelen suceder nuevas okupaciones. Es el caso de El Laboratorio, con cuatro okupaciones entre 1997 y 2003, el Patio Maravillas, con tres sedes clausuradas entre el 2006 y el 2015, o La Ingobernable, que ocupó tres edificios entre el 2017 y el 2022.

En definitiva, las ciudades son hoy uno de los ámbitos donde más contrastan las nuevas formas de valorización del capital, acompañadas de sus correspondientes estilos de vida, y los proyectos de construir redes de sociabilidad radicalmente distintas, impulsadas por colectivos alternativos. En la sociedad postindustrial el movimiento okupa tiene el protagonismo que el movimiento obrero exhibió en la era industrial. Los contenidos de sus luchas son diferentes, pero el espacio urbano es el mismo.

