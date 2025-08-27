Otro curso escolar

Septiembre se acerca y con él vuelve a girar la rueda del curso escolar. «Otro curso más», podríamos decir, pero la realidad es que cada año parece repetirse un mismo guión con ligeros matices. Una vez más, la vuelta al cole arrancará con titulares sobre el elevado coste que supone para las familias: mochilas, uniformes, material, libros y actividades que superan fácilmente los quinientos euros por hijo. Una carga que obliga a muchas familias a planificar como si de una hipoteca se tratase. La recomendación de un consumo responsable no debería quedarse en un eslogan administrativo, sino convertirse en una verdadera política de apoyo y acompañamiento a quienes sostienen el sistema educativo con su esfuerzo cotidiano.

Tampoco será nuevo el debate sobre la plantilla docente. Los sindicatos advierten una y otra vez que no se refuerzan suficientemente los equipos y que la falta de personal golpea donde más duele: en la atención a la diversidad, en los desdobles, en la Formación Profesional y en la reducción de la carga burocrática que asfixia a muchos centros. La calidad educativa se defiende también con las formas y los hechos, no solo con discursos bienintencionados.

Otro clásico de cada septiembre es el repunte de la preocupación por el acoso escolar. En el curso 24-25, diferentes noticias apuntaban que en Aragón se registraron más de trescientos casos, la mayoría en Secundaria (58%). Es cierto que se ponen en marcha programas de tutoría, resiliencia y educación emocional, pero los datos nos obligan a preguntarnos si estamos actuando con la contundencia necesaria. Combatir el acoso no puede limitarse a reaccionar ante los casos más visibles; exige un compromiso sostenido por la convivencia, la empatía y la participación de toda la comunidad educativa.

La modernización del sistema también aparece en escena. O, mejor dicho, su falta de modernización. Los temarios de las oposiciones de Secundaria y FP no se han actualizado en tres décadas. Se siguen examinando contenidos que remiten a un mundo analógico, ajeno a los retos actuales. Mientras hablamos de inteligencia artificial, programación, sostenibilidad o nuevas competencias, seguimos evaluando con esquemas de otro siglo. Resulta paradójico querer una escuela de futuro con temarios del pasado.

El debate sobre la escolarización rural añade otra pieza al puzzle. La caída demográfica es un hecho, pero se intenta contrarrestar con la apertura de aulas para niños de dos años en algunas zonas rurales, incluso en capitales de provincia. No obstante, más allá de los números, el gesto es simbólico: abrir aulas en el medio rural es también abrir oportunidades de vida, conciliación y cohesión territorial. Si de verdad creemos en un territorio equilibrado, debemos cuidar con mimo esa escuela rural que resiste en pequeños pueblos.

Y, mientras tanto, las autoridades lanzan proyectos centrados en fomentar la educación STEAM, la robótica, la programación y el aprendizaje creativo. Es una noticia positiva, pero conviene no caer en el espejismo de pensar que bastan unos talleres para preparar a la juventud ante un mundo digitalizado. Hace falta integrar la innovación en la práctica diaria y garantizar que nadie quede excluido de ese futuro.

La suma de estos asuntos compone una fotografía que nos resulta familiar: precios elevados, plantillas insuficientes, acoso persistente, temarios obsoletos, escuelas rurales en tensión y proyectos de innovación que avanzan a trompicones. Otro curso escolar, sí, pero también otra oportunidad para aprender de los errores y atreverse a mirar más lejos. La educación no debería ser un campo de problemas recurrentes, sino de soluciones sostenidas. La lección más urgente que debemos aprender es esa: dejar de esperar cada septiembre para repetir las mismas discusiones y empezar a construir, de verdad, un sistema educativo a la altura de lo que nuestras niñas y niños merecen.

Suscríbete para seguir leyendo