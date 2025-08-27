Despedir a quien no conoces

Despedirse de las personas a las que conoces y, en especial, de aquellos que más quieres resulta extremadamente complicado. Nunca es el momento, siempre viene mal. Pero también lo es respecto de aquellas otras personas que, sin haber tenido la oportunidad de tratar de un modo directo (o indirecto), han sido acreedoras y receptoras de tu confianza y respeto por haber formado parte de tu entono más o menos cotidiano, por conformar (en este caso por dirigir) el ecosistema social en el que te has desarrollado.

Consecuencia de lo anterior acudo a la RAE. Líder: «Persona que dirige un partido político un grupo social u otra colectividad». Resulta curioso pero cuando apelamos a este término nos salimos de esa aparente frialdad y anhelamos y caemos en la tentación de mirar lejos, muy lejos, buscando esos grandes reflejos y destellos, los artificios y las luces cegadoras. También en remontarnos a tiempos pasados. Tratamos de asociar e identificar actitudes y aptitudes que, debido a su escasa presencia y frecuencia, imaginamos extremadamente excepcionales, negándonos en redondo a su asociación a lo próximo, a aquello que se pueda antojar cercano. No solamente en su vertiente política (donde resulta muy evidente a nivel nacional ante la mediocridad de la media que públicamente se expone a diario), también en lo profesional y empresarial, en lo cultural y deportivo, etc.

Eliminada esa carga más épica, el ejercicio del liderazgo por parte de la persona se traduce en una capacidad de inspirar y guiar al resto por medio del ejemplo y de la visión, con capacidad técnica pero también humana, aunando voluntades y voces distintas, con coherencia y con valor ante la posibilidad del error y el abismo del fracaso, ejercitando una autoridad cuya legitimidad solo puede tener origen en la búsqueda de objetivos comunes.

En mi sola y humilde condición de ciudadano y administrado aquí identifico plenamente la figura del reciente y tristemente fallecido D. Javier Lambán Montañés; entre otras responsabilidades, presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023 y, como tal, encargado de dirigir y conducir a nuestra Comunidad durante un período convulso y a la vez vibrante que le llevó a enfrentar desde la recuperación de los servicios públicos consecuencia de la gravísima crisis económica mundial por el período 2008-2014 a tener la visión primero por imaginar y la capacidad después por atraer y desarrollar grandes proyectos económicos para la región; en buscar y promover, gracias a esa sensibilidad especial que poseen solo aquellos que hunden sus raíces en las Comarcas, esa vertebración territorial tan necesaria en nuestro querido Aragón.

Haciendo gala de la máxima «los aragoneses somos pocos, pero no somos poco» que nos llevó a no aceptar trágalas infames que se volvieron en un momento dado mediáticamente casi insoportables, orquestadas y amplificadas por aquellos que afianzan su posición de privilegio y poder a costa del aparentemente débil, supo anteponer y sostener una voz propia, esa voz que le confirió el pueblo aragonés, en defensa del interés general en el medio y largo plazo, sin caer en la tentación de ese cortoplacismo que nos rodea e impregna de manera indigna, sobreponiéndose a extraños pero en especial a los propios.

Y todo ello desde la capacidad, el trabajo, el pacto y el respeto, como gran aragonés. Muchas gracias.

