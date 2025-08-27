La ópera (infinita) de los tres centavos

En la Ópera de los tres centavos, B. Brecht saca una colección de personajes que, mutatis mutandis, andarían ahora mismo por el propio cocidito madrileño. No costaría nada señalar a la recua de ladrones que aparecen en la pieza –Brecht se inspiró en una anterior titulada Ópera del mendigo, escrita por John Gay en 1728 (hubo, por cierto, sus más y sus menos con acusaciones de plagio, pero esta es otra historia).

El señor Peachum regenta una empresa llamada 'El amigo del mendigo', donde contrata a muertos de hambre, los disfraza de mendigos y les asigna una esquina o un tramo de una calle de Londres. Naturalmente se queda con la mayor parte de la ganancia, y tiene esbirros por si se rebelan (lo que viene siendo entendido como una mafia, o sea). Aún así, Peachum se queja de que su industria no puede competir con la mafia mayor. Vas a comparar una comisión con un pelotazo, viene a decir. Y señala al famoso Mackie Navaja: asesino, violador, pedófilo, proxeneta, etc, que tiene en nómina al jefe de policía y a la justicia. La obra de Brecht tiene una fábula en primera instancia: Maki rapta a la hija de Peachum, que es como robarle parte de su negocio futuro. Más tarde el propio Maki es traicionado por una de sus prostitutas, encarcelado, y finalmente perdonado por la reina a instancia de la justicia y la policía corruptas.

Detrás de la fábula aparece la delincuencia pobre (yo soy un pobre diablo, dice Peachum) y la de la complicidad con el poder. Brecht se quejó de que el público hubiera convertido a Maki Navaja en un héroe popular. Seguramente la música genial de Kurt Weill tuvo algo que ver. El famoso Moritat del principio de la obra ha sido interpretado cientos de veces; Sinatra, por ejemplo, seguramente sin saber qué coño estaba cantando.

La cosa es que echas una ojeada por el ahora de aquí y enseguida distingues parecido reparto. Un ministerio (de hacienda nada menos) que legisla de encargo para más de un ciento de empresas, cientos de millones robados. Silencio misterioso durante ocho años y ni un nombre propio, no obstante la UCO. Empresas corruptoras, no nombres propios. Eso por arriba.

Por abajo, comisionistas de variado pelaje y calibre, con nombre y apellidos. Unos se levantan decenas o cientos de miles, otros algún que otro millón, según pedigrí, novias, etc. A estos los pillan y salen en fotos gracias a la UCO, que investiga a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, hacia, hasta, según, mediante, para, sin, so, sobre, tras. Aún no se hacen idea de quién pueda ser ese tal M. Rajoy, un poner.

Y la charanga de algunos jueces de la famosa independencia judicial y de las JONS, haciendo lo que pueden, que decía el pequeño gran Otro, con sus autos judiciales.

Autos de choque parecen, por cómo se conducen.

