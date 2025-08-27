Sigue el pulso con el reparto de migrantes

Continúa el pulso entre el Gobierno de Aragón y el de España por el reparto de menores migrantes desde Canarias. El Consejo de Ministros celebrado ayer activaba una distribución por todas las comunidades autónomas en base a un decreto que volverá a judicializarse en un culebrón interminable que lleva varios meses escribiendo capítulos con una doble vertiente en el caso del Ejecutivo que dirige Jorge Azcón. Por un lado, la batalla política entre los gobiernos del PP que defienden el argumentario de Alberto Núñez Feijóo de que hay improvisación por parte de Moncloa, descoordinación y falta de información relevante hacia quienes de verdad tienen que asumir la tutela y gestionar y costear su acogida, las comunidades, y un trato de favor hacia territorios como Cataluña, a los que se les entregarán menos migrantes para no soliviantar a sus socios independentistas. Todo un maremágnum que acaba depositando en manos de los tribunales lo que debería regirse por el sentido común y la solidaridad porque su acogida en España no solo es una obligación legal, también moral y humanitaria. Pero en Aragón, como en otras comunidades gobernadas por el PP está la otra vertiente política como es la presencia de Vox, sus socios preferentes para sostener sus gobiernos autonómicos, que presentan el rechazo a esa acogida de menores migrantes como una espada de Damócles que amenaza su estabilidad y herramientas tan imprescindibles como el presupuesto de la comunidad como respuesta a lo que la extrema derecha presenta como afrenta. Son dos vías de negociación que siguen varadas, no se dialoga sobre cómo buscar puntos de encuentro o flexibilizar una situación dramática que, no hay que olvidar, tiene en vilo la vida de miles de personas.

Tampoco ayuda que las cifras vayan cambiando con el paso de los días, ya que hace solo un mes se hablaba de tener que acoger a 251 menores migrantes de Canarias y ayer se apuntaba a la necesidad de conseguir 441 plazas en una capacidad que Aragón se ha cansado de decir que está saturada y desbordada. Tampoco facilita el entendimiento que las cuantías que propone el Gobierno de Sánchez para compensar este esfuerzo autonómico sean las que las comunidades reclaman, lleguen en tiempo y forma, incluso con antelación si es posible, y no haya un sobreesfuerzo en las cuentas sobre unos medios que, en teoría, no existen. Siempre queda la duda de si toda esta disputa obedece a cuestiones políticas o económicas, una mezcla de ambas o una estrategia de sobreactuar sobre la capacidad real de acogida de cada territorio. Y es en este punto en el que la extrema derecha de Vox hace hueco a sus postulados, basado en el odio y en la intolerancia, depositando en la inmigración todas sus iras, presentando a los ciudadanos esta acogida como un efecto llamada que solo trae delincuencia y conflictividad en la convivencia. Se olvidan, unos y otros, que son personas que han huido de la pobreza y una muerte más que segura arriesgando sus vidas en una travesía complicada. Se olvidan de que son niños, menores de edad, que necesitan protección y labrar nuevas oportunidades en un territorio como España que puede ofrecérselas. Y que quizá es Europa la que debería dar un respaldo mucho más contundente, con más medios y dinero, que sirva para despejar las disputas judiciales y políticas y la amenaza de la extrema derecha, que siempre saca partido de ellas con la inmigración.

Suscríbete para seguir leyendo